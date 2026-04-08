醫師：AI過度診斷 不符實際

AI存儲資料只是過往知識積累，可以作為助手和參考。如果全部依賴AI提供建議，有可能造成誤導。患者若想診治病情，還需要醫生臨床診斷。（示意圖取自Pexels）

南加聖蓋博 谷地區一位華女日前在高溫天氣被蚊蟲叮咬，按照AI（人工智慧）給出的護理建議，險些惡化。部分華人 專業人士認為，AI存儲資料只是過往知識積累，可以作為助手和參考。如果過於依賴AI建議，有可能造成誤導。患者若想診治病情，還需要醫生臨床診斷。

聖谷中醫師焦宇認為，患者將描述的病情提供給AI診斷，其結果只能有50%的可信度，不能百分百去相信。要想獲得健康，需要結合醫生臨床診斷實現綜合治療。比如利用AI給出的配方，雖有些效果，但對患者還是無法根除病痛。

南加資深醫師鄭從雲表示，AI常會過度診斷，提供的內容過多，不太符合實際。一般醫師診斷病情，都是從常見病症開始，而不是將所有的病症包括在內。如此，就會常常出現誤導，產生一些不必要的檢查，造成患者很多不必要的憂慮，給病人在心理上造成負擔。所以一旦發生病情，還是要直接到醫療機構，由醫生對病情做出正確判斷。

牛津大學經濟史博士徐永泰指出，AI資料庫內只是以往知識的累積，它所提供的內容，是資料庫中依靠算法所能提供的答案，在政治方面的問題，它提供的答案一定是模稜兩可的。對於知識性的問題，比如內燃機的發動有幾個步驟，答案一定很具體。AI提供的內容可以作為參考，作為學習工作的工具。

此外，根據人工智慧公司Clarifai在官網發布題為「2026年人工智慧的主要風險、危險與挑戰」文章指出，AI所提供的醫療診斷或健康建議並非專業醫囑，其資訊可能出錯。在急需就醫而無法及時就診的情況下，完全依賴AI的健康懶人包可能帶來危險。同樣地，AI在心理諮或情緒支持方面也存在局限，它缺乏人類的同理心與情感經驗，無法真正理解宗教信仰或複雜的心理狀態，因此不適合作為心理治療或深度輔導的替代。

除了健康話題，資訊真實性也是AI使用中不可忽視的問題。AI作為語言模型，其回答源自對大量資料的整理，並無判斷真偽的能力。在缺乏答案時甚至可能「編造內容」，產生所謂的AI幻覺。訓練資料往往存在滯後，也可能提供過時或不準確的資訊。

因此專家建議，使用AI時應保持警覺。為了降低錯誤或誤導的風險，建議對AI提供的資訊進行交叉驗證，使用多個獨立系統比對，以減少同時出現錯誤的可能性。同時，查找原始出處、確認是否有權威資料支持，並觀察影像或文本中不自然的細節，都能幫助判斷資訊真偽。