華裔護工悶死2老人 曾搜查「在美殺幾人會遣返中國」

發生命案的養老院地點。（本報檔案照，記者啟鉻／攝影）

三年前在華人 聚居的南加州鑽石吧市，一安養院發生雙屍命案。現年44歲的華裔 護工李建春（Jianchun Li，音譯）涉嫌殺害兩位高齡韓裔 長者，被控兩項謀殺罪。根據洛杉磯高等法院的資料，李建春及辯護律師曾以「精神病（insanity）」為由不認罪。該案經過近三年漫長法律程序，預計在5月18日開啟陪審團審理（jury trial）。

檢方日前發布法庭文件表示，李建春在2025年1月27日以精神病為由不認罪，並指定了自己的精神鑑定醫師。對此，檢方請求法官批准使用檢方指定的醫師，作精神鑑定，並批准以每小時250美元，共計30小時的服務費用。

法庭文件還指出，按照法律，就算被告聲稱作案時精神不正常，陪審團審理將照常進行。李建春的辯護律師為Ivonne De La Cruz，是法庭指派的公辯律師。

在審前聽證會上，檢方傳喚養老院的負責人Jeunghoan Kim作為證人，他表示，凶案當天上午7時45分，他進入中心，看見李建春在浴室門口講電話，說，「我覺得我殺了人。」Jeunghoan Kim發現浴室門口有一具助行器，走進一看，發現兩受害人癱倒在地，頭上被綁著塑料袋。法醫表示，她們死於勒扼與窒息造成的缺氧，兩人頸部有勒痕和磨傷。

警員事後搜查李建春的手機，案發前三天的搜索紀錄顯示，李建春曾查詢過，在美國殺了兩人、三個人、四個人的罪行為何，以及中國人犯了謀殺罪，是否會被送回中國。此外還有塑料袋悶死人需要多久，掐死脖子致死要多久等內容。李建春在作案後撥打了911報警電話，告訴接線員他很焦慮，並且不斷在哭泣。

檢方展示的照片證據包括：命案現場失去生命體徵的被害人；一名穿戴心肺復甦裝置的女性；塑料袋；錄有關鍵視頻的光碟；以及兩位被害人遺體照片。

當時李建春負責照看的老人中包含被害的兩位。命案發生時，他已在該養老院工作一個月。至於殺人動機等細節，並未在庭審中說明。李建春目前被羈押，保釋金為400萬美元。

根據本報之前報導，2023年6月24日，鑽石吧一處韓裔經營的養老院中，75歲的Monica Moon Lee與83歲的Hee Sook Park被殘忍殺害。這棟位於Sapphire Canyon路、名為「Happy Home Care For Elderly」的養老設施，每周7天24小時營業，住戶包括韓、華、日裔年長者。當時價格為，每位老人每月3000至4000美元。該養老院共有三處設施，發生命案的是其中一處。

在李建春被控的針對兩位受害者共兩項謀殺指控中，都添加了「特別情況（special circumstances）」，這意味著若罪名成立，被告將面臨更高刑期。這些「特別情況」包括：被害人「特別脆弱」以及在犯案時「使用暴力。」