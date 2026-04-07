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Realtor.com找出黃金平衡點：4月12日起賣屋最佳時機

編譯陳盈霖／綜合報導
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根據Realtor.com，4月12日至18日是最佳掛牌賣屋時機。（美聯社）
根據Realtor.com，4月12日至18日是最佳掛牌賣屋時機。（美聯社）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，2026年最佳賣屋時機即將到來！根據Realtor.com發布「2026年最佳售屋時機報告」，4月12日至18日是屋主出售房屋最佳時機，但不同房屋市場仍存在差異。

該報告分析2018年至2019年及2021年至2025年上市房屋數據，將每周數據與當年第一個完整周基準數據進行比較，整理出整體市場「典型季節趨勢」，找出在價格、買氣與成交速度間達到最佳的「黃金平衡點」（Goldilocks）。

觀望買家 重返市場

報告指出，在上述期間上市的房屋價格，通常比一般周高出約1.3%。以2026年來說，意味著全國房屋上市中位數價格，較全年平均高出約5300美元，較年初高出約2萬6000美元。此外相較全年平均，4月12日至18日出現降價房屋比例減少約18.9%，顯示買方需求集中有助於賣方。2025年數據亦顯示，在此時段上市的房屋，平均只需50天即可成交，比全年平均快10天，比疫情前2019年快3天。

Realtor.com指出，隨著2025年底房貸利率穩定在約6%左右的低位，2026年初達到近4年低點，先前觀望的買家可望重返市場。這波需求回流將隨季節性市場升溫同步發酵，預計在4月中旬達到高峰。

提早上市 有助看房

該機構首席經濟學家赫爾（Danielle Hale）指出，由於庫存不足與高利率，多年來購屋市場緊縮，2026年房市對觀望的買家來說開始變得更可負擔。對賣方而言，4月中旬是相較理想的上市時機，此時買方更願意進場，賣方也能享有季節性帶來的價格與競爭優勢。

不同地區理想上市時機亦有不同。報告指出，一些高需求的科技與沿海城市如聖荷西、波士頓和西雅圖等，春季市場通常較早啟動，精明的賣方多會在3月上、中旬提前上市搶占先機。由於房源依舊有限，提早上市有助吸引從冬季開始積極看房的高意願買家。

相較之下，中西部與東北部城市如密爾瓦基（Milwaukee）、大急流城（Grand Rapids）和哈特福（Hartford）等房價相對親民，需求強勁且供給有限，最佳售屋周多落在與全國平均相近的4月中旬。

拎包入住 較易成交

整體來看，儘管房屋供給量已有增加，但全美房源仍較2017年至2019年正常水平低16.8%。在歷經2025年房屋銷量創下近30年來新低後，2026年房市正處於微妙的再平衡階段。賣家的活躍度在2025年持續攀升，利率高於6%的房貸比例也已超過低於3%的比例。雖然供給逐漸回溫，為市場帶來更多選擇，但在利率波動下，買賣雙方仍在不穩定環境中尋求平衡。

Realtor.com資深經濟研究分析師瓊斯（Hannah Jones）表示，目前住房市場仍供不應求，尤其是東北與中西部地區，這意味著定價合理且可拎包入住的房屋較容易順利成交。在南部與西部等房源較充足市場，賣方競爭壓力較大，更需精準掌握春季最佳上市時機。

利率 洛杉磯

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