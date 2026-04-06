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禁塑百日／花錢買紙袋薄脆承重有限 消費者自備購物袋

記者楊青／洛杉磯報導
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加州2026年1月1日起實施SB 1053法案，消費者購物時只能自備購物袋，或以...
加州2026年1月1日起實施SB 1053法案，消費者購物時只能自備購物袋，或以每個至少10美分的價格購買符合認證標準的可回收紙袋。（記者楊青／攝影）

加州今年1月起正式實施SB 1053法案，全面禁止超市及各類零售店提供一次性塑膠袋，包括雜貨店、藥局、酒類商店、超市及百貨零售店，連過去允許出售的厚款「可重複使用」塑膠袋也被淘汰。按照新規，消費者購物只能自備購物袋，或以每個至少10美分的價格，購買符合認證標準的可回收紙袋。

政策上路滿百天後，民間已出現不少抱怨。許多消費者反映，紙袋薄脆、承重有限，購物過程極為不便。

亞凱迪亞居民林先生表示，新規實施後，他和太太第一次到華資超市採購就「吃了苦頭」。當天他們購買了一周所需的雞鴨魚肉及蔬菜水果，花1美元買了5個紙袋，但回到家後紙袋全數漏底。林先生說「紙袋明明標示可重複使用，但實際用不到一次就完蛋」，林太太表示，尤其是紙袋碰到有水分的食材時，「半次就壞」。

格蘭杜拉居民李太太說，剛開始她還覺得紙購物袋挺好看，沒想到在一次消費結帳後，紙袋突然破裂，魚、肉和蔬菜散落一地，非常狼狽，「旁邊有位太太趕緊過來幫忙，說她上星期也遇到同樣情況」，李太太哭笑不得，只能找購物車再把食材一一撿起來裝車。

民眾對禁塑新規的反應，不少商家感同身受。聖蓋博谷一華資超市的售貨員表示，剛開始一些顧客購買紙袋，但很快購買人數劇減，尤其是買肉類、魚類和海鮮的客人。一些顧客甚至半開玩笑說，政策似乎只是為紙袋生產企業創造商機。

禁塑令同樣適用於折扣百貨零售店，如Ross、TJ Maxx與Marshall。巴沙迪那一Marshall門店員工說，店內許多商品如餐具、炊具及裝飾品重量不輕，多年來店家免費提供大塑膠袋，方便民眾攜帶，如今改用紙袋，很多人只能抱著商品走出商店，「看起來滑稽，但也沒別的辦法」。

全面禁塑令上路後，「要不要買袋子」成了不少家庭採購的小爭論。鮑爾溫公園王女士笑說，她與先生幾乎每次出門購物都要討論，「他覺得我小氣，我覺得他白花錢」，結帳時她常告訴收銀員「不要袋子」，但先生往往補一句「要三個」，兩人最後只能折中。

不少華人家庭主婦表示，經歷過紙質袋的各種不便，現在逐漸養成自備購物袋的習慣。格蘭杜拉李太太說，她每次購物都會把可重複使用的購物袋拿到超市，回家卸貨後再放回車上，以備下次使用。「雖然來回多花點時間，但至少不用擔心紙袋漏底，也能省錢」，她說，目前紙袋價格從原本的15美分上漲至20甚至25美分，每周購物一次，每月袋子費用就可能要4、5美元。

但李先生看法不同。他認為，購物過程也是消費體驗的一部分，消費者理應享受方便、整潔的過程。他下班後順路去超市買菜，通常不帶可重複使用購物袋，因此結帳時會直接購買新袋子。在他看來，「每次拿一堆皺巴巴的老舊袋子去購物，非常不體面」，而新袋子整潔又衛生，對自己和店員都是一種尊重。

加州 亞凱迪亞

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禁塑百日／購物袋重複使用 留意交叉汙染

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