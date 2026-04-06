禁塑百日／購物袋重複使用 留意交叉汙染

聖蓋博谷一家華資超市門口，消費者自帶購物袋的種類五花八門。（記者楊青／攝影）

加州 全面禁用塑膠購物袋新規，被視為全美環保重要里程碑和領頭羊。但紙袋不給力，愈來愈多民眾轉向可重複使用的購物袋。不過，重複使用塑膠袋卻引發新的衛生隱憂。

「我現在每天上班都戴手套和口罩」，蒙特利公園市 一華資超市的女店員表示，她每天經手幾百客人，「絕大多數客人現在都自帶購物袋，但袋子都用過很多次，髒汙明顯，有的還留有菜渣或動物血水」，售貨員表示，她家上有老下有小，很擔心每天接觸不乾淨的東西，影響到自家和家人健康。格蘭杜拉Sprouts超市一位店員表示，她支持環保，但民眾的衛生和健康應該是環保的第一關懷，她感覺自己每天從客人手中接觸各種老舊的購物袋，健康沒有受到保護。

據「橘世代」周刊報導，重複使用的袋子容易殘留細菌與異味，尤其購買生肉、海鮮時，滲出的液體若接觸其他食品，增加交叉汙染風險，甚至可能引發腸胃不適。

塑膠薄膜袋 消耗量大

在很多民眾抱怨紙袋「不經用」的同時，商家更驚呼他們為方便生鮮採購，免費提供的塑膠薄膜袋被超常消耗始料未及；而部分民眾質疑，超市被允許為糧食券用戶提供免費塑膠購物袋，而普通民眾付錢也不賣，「全面禁塑」似有雙標之嫌。

根據新法CA SB1053規定，商家不得再提供一次性塑膠袋，過去可收費販售的厚型「可重複使用塑膠袋」，亦被全面取消。不過，法規保留例外，包括用於包裝蔬果、肉類、散裝食品及處方藥物的無手柄薄型塑膠袋，仍可免費提供。

「正是這一例外條款，給我們帶來意想不到的影響」，大型連鎖超市Aldi格蘭杜拉分店的員工表示，不少消費者覺得紙袋易破不經用，或為避免支付紙袋費用，改為大量使用超市提供的免費薄膜袋，有人甚至在結帳前預先多取，用於裝載各類商品。

聖蓋博谷多家華資超市也表示，新政策開始後，他們的免費塑膠薄膜消耗量大大超過想像。一家華資超市經理說，這些塑膠薄膜本來是提供給大家裝肉裝菜，但現在成了很多人的「購物袋」，每天都很快被消耗。

大型經濟超市SuperKing水果蔬菜部一位負責人表示，他發現免費塑膠薄膜被大量消耗，不是哪個族裔的特點，而是幾乎所有族裔都一樣。他認為，這可能導致塑膠使用量以另一種形式回升。

環保VS.便利 找平衡點

「明明說是不再販售塑膠袋，但這些塑膠購物袋卻可免費提供給特別群體」，亞凱迪亞李先生說，他日前在蒙羅維亞一家華資超市採購，看到他前面的一位女士結帳後售貨員用塑膠袋幫她打包。輪到他時，因為購買的東西較重，李先生付了三個紙袋的錢，但希望售貨員賣給他塑膠袋，沒想帶遭到拒絕。售貨員表示，政府規定，只有糧食券用戶可免費獲得塑膠袋，其他用戶給錢也不能賣。

事實上加州禁塑政策自2014年SB 270法案起，已有十多年歷史。當年禁止大型商家提供免費塑膠袋，但允許販售較厚的可重複使用塑膠袋。多年來環保團體批評，這些袋子實際重複使用率不高，最終仍大量流入垃圾場，形成新的汙染來源。此次新法被視為填補漏洞，從源頭減少塑膠垃圾。然而，新法落地百日，新的問題逐漸浮現。環保理念與日常便利、衛生之間的平衡，仍需民眾與商家共同探索與調整。