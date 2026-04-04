旅行體驗怎樣才特別？變身亞馬遜獵人、歐洲貴族正夯
世界那麼大，真正值得記住的旅行，從來不只是去過哪，而是經歷過什麼。當機票、酒店與日常開銷不斷上漲，把預算花在更難被複製的旅行體驗上，成為更多人的選擇。
由亞馬遜獵人組成的探險組織Amazon Expeditioners（官網https://www.amazonexpeditioners.com/）提供兩種亞馬遜生存體驗，一種是與亞馬遜偏遠地區的土著獵人和家庭一起生活。分享他們的日常活動，如捕魚、採集、狩獵和旅行，同時保持文化理解、野生動物觀察、療癒實踐或和平探索。這是一種靈活且尊重當地文化的沉浸式體驗，適合成熟的個體，他們尋求的是專注當下、學習新知、建立人際連結，但不用真正成為獵人。時長通常包括10天、14天、21天或28天不等。
還有一種是成為獵人的生存冒險，會進行完整獵人學徒訓練，要服從亞馬遜獵人的紀律、沉默、耐心。沒有個人化定制，沒有外部目標，只有透過實踐學習、成長和在真實的狩獵生活中蛻變道路。時長是四周到12周不等。
如果不想動輒花費幾千美元去亞馬遜生活，也可嘗試亞馬遜牧羊人義工計畫（官網https://amazonshepherd.com/volunteer-program/），該計劃要求義工至少停留一周，費用僅90美元，包含早餐、午餐和晚餐，及在厄瓜多爾Lago Agrio的Green House的住宿。費用還包含前往當地社區參加日常活動的交通費，例如學習厄瓜多爾烹飪、參觀當地原住民社區、徒步旅行以及遊覽當地公園和旅遊景點。部分活動可能需額外付費。義工需在周一至周五每天參與約8小時的義工服務計畫。除此之外，他們將有機會參加自己選擇的當地文化和/或旅遊活動。
不喜歡原生態，喜歡歐洲貴族風的民眾，可前往愛爾蘭800年歷史的Ashford城堡，這裡能讓客人瞬間變貴族，有馬術、射箭、釣魚和划船傳統活動，這裡還是全愛爾蘭最古老的獵鷹學校之一，獵鷹歷史可追溯5000年，遊客可學習如何訓練老鷹/隼，在森林裡讓牠飛到手上，如同電影「哈姆奈特」女主同款。
哈利波特劇集即將播出，哈利波特迷可去英國參與多個與「哈利波特」相關的城堡與學院提供主題體驗。Alnwick城堡為電影外景地，提供掃帚飛行課與場景導覽，Durham Castle可實際住宿，一晚不到100歐元（約115美元）含早餐，房型為學生宿舍形式，並在長桌餐廳用餐。牛津大學的基督堂學院（Christ Church College）開放參觀電影取景餐廳與樓梯，並可預訂正式晚宴。建議行程為住宿城堡一晚，搭配學院晚宴與外景地活動。
同時也可參加一些俱樂部或私人組織獲得不同體驗，華人王小姐參加一個由年輕企業家組成的組織日前在維也納舉辦的論壇活動，在維也納皇宮Hofburg Palace舉辦的活動晚宴上，掛滿水晶吊燈的大廳金碧輝煌，且現場還有古典音樂演奏，大家穿著宛如歐洲貴族一樣的服飾，有演員扮成王子公主模樣和大家一起同樂，感受歐洲上流社會的瞬間。
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