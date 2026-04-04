我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

旅行體驗怎樣才特別？變身亞馬遜獵人、歐洲貴族正夯

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大家穿著宛如歐洲貴族一樣的服飾在維也納皇宮翩翩起舞。（讀者提供）
大家穿著宛如歐洲貴族一樣的服飾在維也納皇宮翩翩起舞。（讀者提供）

世界那麼大，真正值得記住的旅行，從來不只是去過哪，而是經歷過什麼。當機票、酒店與日常開銷不斷上漲，把預算花在更難被複製的旅行體驗上，成為更多人的選擇。

亞馬遜獵人組成的探險組織Amazon Expeditioners（官網https://www.amazonexpeditioners.com/）提供兩種亞馬遜生存體驗，一種是與亞馬遜偏遠地區的土著獵人和家庭一起生活。分享他們的日常活動，如捕魚、採集、狩獵和旅行，同時保持文化理解、野生動物觀察、療癒實踐或和平探索。這是一種靈活且尊重當地文化的沉浸式體驗，適合成熟的個體，他們尋求的是專注當下、學習新知、建立人際連結，但不用真正成為獵人。時長通常包括10天、14天、21天或28天不等。

還有一種是成為獵人的生存冒險，會進行完整獵人學徒訓練，要服從亞馬遜獵人的紀律、沉默、耐心。沒有個人化定制，沒有外部目標，只有透過實踐學習、成長和在真實的狩獵生活中蛻變道路。時長是四周到12周不等。

如果不想動輒花費幾千美元去亞馬遜生活，也可嘗試亞馬遜牧羊人義工計畫（官網https://amazonshepherd.com/volunteer-program/），該計劃要求義工至少停留一周，費用僅90美元，包含早餐、午餐和晚餐，及在厄瓜多爾Lago Agrio的Green House的住宿。費用還包含前往當地社區參加日常活動的交通費，例如學習厄瓜多爾烹飪、參觀當地原住民社區、徒步旅行以及遊覽當地公園和旅遊景點。部分活動可能需額外付費。義工需在周一至周五每天參與約8小時的義工服務計畫。除此之外，他們將有機會參加自己選擇的當地文化和/或旅遊活動。

不喜歡原生態，喜歡歐洲貴族風的民眾，可前往愛爾蘭800年歷史的Ashford城堡，這裡能讓客人瞬間變貴族，有馬術、射箭、釣魚和划船傳統活動，這裡還是全愛爾蘭最古老的獵鷹學校之一，獵鷹歷史可追溯5000年，遊客可學習如何訓練老鷹/隼，在森林裡讓牠飛到手上，如同電影「哈姆奈特」女主同款。

Ashford城堡讓客人在這裡變身為貴族。（Ashford城堡酒店網站）
Ashford城堡讓客人在這裡變身為貴族。（Ashford城堡酒店網站）
酒店有專人教客人如何訓練老鷹/隼，在森林裡讓牠飛到你手上，瞬間就能和電影「哈姆奈...
酒店有專人教客人如何訓練老鷹/隼，在森林裡讓牠飛到你手上，瞬間就能和電影「哈姆奈特」女主同款。（Ashford城堡酒店網站）

哈利波特劇集即將播出，哈利波特迷可去英國參與多個與「哈利波特」相關的城堡與學院提供主題體驗。Alnwick城堡為電影外景地，提供掃帚飛行課與場景導覽，Durham Castle可實際住宿，一晚不到100歐元（約115美元）含早餐，房型為學生宿舍形式，並在長桌餐廳用餐。牛津大學的基督堂學院（Christ Church College）開放參觀電影取景餐廳與樓梯，並可預訂正式晚宴。建議行程為住宿城堡一晚，搭配學院晚宴與外景地活動。

同時也可參加一些俱樂部或私人組織獲得不同體驗，華人王小姐參加一個由年輕企業家組成的組織日前在維也納舉辦的論壇活動，在維也納皇宮Hofburg Palace舉辦的活動晚宴上，掛滿水晶吊燈的大廳金碧輝煌，且現場還有古典音樂演奏，大家穿著宛如歐洲貴族一樣的服飾，有演員扮成王子公主模樣和大家一起同樂，感受歐洲上流社會的瞬間。

有演員扮成王子公主模樣現身維也納皇宮和大家一起同樂。（讀者提供）
有演員扮成王子公主模樣現身維也納皇宮和大家一起同樂。（讀者提供）
Ashford城堡酒店的游泳池。（Ashford城堡酒店網站）
Ashford城堡酒店的游泳池。（Ashford城堡酒店網站）

原住民 亞馬遜

上一則

南加同一郊狼接連攻擊幼童 警教防護守則

下一則

不敵民意 蒙市資料中心撤案

延伸閱讀

流量變「留量」 雲南讓民族文化活起來了

流量變「留量」 雲南讓民族文化活起來了
紐約康尼島美人魚遊行資金危機解除 6月續辦

紐約康尼島美人魚遊行資金危機解除 6月續辦
中國課本在金字塔、大笨鐘等景點走紅 遊客「尋書接力」

中國課本在金字塔、大笨鐘等景點走紅 遊客「尋書接力」
人物／教育改變人生 胡仕新 河濱加大首位華人校長

人物／教育改變人生 胡仕新 河濱加大首位華人校長
世報50周年／讀經與看報 人生的轉折

世報50周年／讀經與看報 人生的轉折
希臘粉紅水蜜桃花海 吸引大批賞春旅客

希臘粉紅水蜜桃花海 吸引大批賞春旅客

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
好市多出售的挪威煙燻三文魚，開袋即食，好吃不貴。（記者邵敏／攝影）

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

2026-03-29 22:10
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

每個彎道都想停下來 這美景讓人甘願當「快樂的傻瓜」

2026-03-30 13:53
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉