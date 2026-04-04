旅行體驗怎樣才特別？變身亞馬遜獵人、歐洲貴族正夯

大家穿著宛如歐洲貴族一樣的服飾在維也納皇宮翩翩起舞。（讀者提供）

世界那麼大，真正值得記住的旅行，從來不只是去過哪，而是經歷過什麼。當機票、酒店與日常開銷不斷上漲，把預算花在更難被複製的旅行體驗上，成為更多人的選擇。

由亞馬遜 獵人組成的探險組織Amazon Expeditioners（官網https://www.amazonexpeditioners.com/）提供兩種亞馬遜生存體驗，一種是與亞馬遜偏遠地區的土著獵人和家庭一起生活。分享他們的日常活動，如捕魚、採集、狩獵和旅行，同時保持文化理解、野生動物觀察、療癒實踐或和平探索。這是一種靈活且尊重當地文化的沉浸式體驗，適合成熟的個體，他們尋求的是專注當下、學習新知、建立人際連結，但不用真正成為獵人。時長通常包括10天、14天、21天或28天不等。

還有一種是成為獵人的生存冒險，會進行完整獵人學徒訓練，要服從亞馬遜獵人的紀律、沉默、耐心。沒有個人化定制，沒有外部目標，只有透過實踐學習、成長和在真實的狩獵生活中蛻變道路。時長是四周到12周不等。

如果不想動輒花費幾千美元去亞馬遜生活，也可嘗試亞馬遜牧羊人義工計畫（官網https://amazonshepherd.com/volunteer-program/），該計劃要求義工至少停留一周，費用僅90美元，包含早餐、午餐和晚餐，及在厄瓜多爾Lago Agrio的Green House的住宿。費用還包含前往當地社區參加日常活動的交通費，例如學習厄瓜多爾烹飪、參觀當地原住民 社區、徒步旅行以及遊覽當地公園和旅遊景點。部分活動可能需額外付費。義工需在周一至周五每天參與約8小時的義工服務計畫。除此之外，他們將有機會參加自己選擇的當地文化和/或旅遊活動。

不喜歡原生態，喜歡歐洲貴族風的民眾，可前往愛爾蘭800年歷史的Ashford城堡，這裡能讓客人瞬間變貴族，有馬術、射箭、釣魚和划船傳統活動，這裡還是全愛爾蘭最古老的獵鷹學校之一，獵鷹歷史可追溯5000年，遊客可學習如何訓練老鷹/隼，在森林裡讓牠飛到手上，如同電影「哈姆奈特」女主同款。 Ashford城堡讓客人在這裡變身為貴族。（Ashford城堡酒店網站） 酒店有專人教客人如何訓練老鷹/隼，在森林裡讓牠飛到你手上，瞬間就能和電影「哈姆奈特」女主同款。（Ashford城堡酒店網站）

哈利波特劇集即將播出，哈利波特迷可去英國參與多個與「哈利波特」相關的城堡與學院提供主題體驗。Alnwick城堡為電影外景地，提供掃帚飛行課與場景導覽，Durham Castle可實際住宿，一晚不到100歐元（約115美元）含早餐，房型為學生宿舍形式，並在長桌餐廳用餐。牛津大學的基督堂學院（Christ Church College）開放參觀電影取景餐廳與樓梯，並可預訂正式晚宴。建議行程為住宿城堡一晚，搭配學院晚宴與外景地活動。