北加母女命案 嫌犯另涉案 夥同一嫌在洛縣買兇殺人

郭琳琳(右)生前溫馨擁抱母親程貝敏。(取材自GoFundMe.com)

檢方爆出駭人案情，去年涉嫌殺害妻子與岳母的北加東灣核桃溪王姓華裔男子，還在南加州聖蓋博市另犯下買兇殺人命案，動機也是為掃除障礙、好與情婦雙宿雙飛。

聖荷西信使報報導，去年9月18日郭琳琳（Linlin Guo，音譯）和她的母親程貝敏（Beimin Cheng，音譯）被發現遭人槍殺，檢察官指控郭琳琳的丈夫，當時43歲的霍華德王（Howard Wang）兩項謀殺罪名。從那時起霍華德王一直被關押在監獄裡。

但現在，檢方提出了一項令人不寒而慄的指控：這起殘忍的雙重謀殺案並非他第一次殺人致死。檢方指控，霍華德王在用刀刺死妻子和岳母之前就已經殺過人，而且在第二次案發之前他一直逍遙法外。

康曲柯士達縣檢察官30日對如今44歲的霍華德王和33歲的珀爾（DeMarques Pearl）提起了新的謀殺指控，珀爾據稱是幫派成員。檢方稱，霍華德王和珀爾合謀於2024年6月8日在洛杉磯縣聖蓋博市謀殺李成利（Chengli Li，音譯）。霍華德王付錢給珀爾，然後與他一起出現在犯罪現場埋伏等待受害者。珀爾伏擊射殺李成利後開車逃離現場。那是霍華德王殺害妻子與岳母之前的13個月。

2025年9月18日，東灣核桃溪市Woodlands社區Kelobra Court 100號街區一幢民宅內。霍華德王殺害妻子郭琳琳和岳母程貝敏。母女兩人遭殘忍割斷喉嚨，當時這對夫婦年僅8歲的雙胞胎女兒就在屋內，親歷慘劇。

事發住宅是霍華德王、郭琳琳共同所有。兇手割喉殺人後，又朝屋內開了兩槍，並對警方謊稱事發當天回到家時，目擊一男子砍殺妻子和岳母，於是向對方開槍，但未擊中。

據悉，霍華德王與郭琳琳結婚多年，但檢方指出，謀殺案發生時，他與46歲的王艷（Yan Wang）處於戀愛關係，雖然兩人都姓王，但沒有血緣關係。

紀錄顯示，霍華德王曾於2024年1月提出離婚申請，同年8月撤銷。檢方稱，撤銷離婚的同一個月，他對妻子發出威脅。鄰居反映，這戶人家過去多次發生激烈的家庭糾紛。

同年9月23日，霍華德王因這起雙重謀殺案被捕後，女友王艷到庭，並與受害者家屬發生肢體衝突，警方介入，將他們分開。9月30日下午，王艷在康曲柯士達高等法院出庭受審，面臨指控包括事後共謀重罪、知情謀殺案並協助兇手，意圖幫助逃避逮捕、定罪，及一級入室盜竊。9月19日案發第二天，王艷進入郭琳琳兇案現場，意圖盜竊並銷毀證據。

檢察官稱，這三起謀殺案的目的都是為了讓霍華德王能與他所認為的真愛王艷在一起。

檢方稱，2024年6月李成利在聖蓋博市公寓外被珀爾槍殺時，與王艷已是男女朋友關係。珀爾如今已被捕並被移送到灣區，面臨謀殺和共謀指控。

珀爾此前曾登上全國新聞，去年10月，警方發布了他當時11個月大女兒的「緊急失蹤人口」通報。警方當時表示，珀爾和嬰兒被認為正前往路易斯安那州，但他們在48小時內在加州被安全找到。