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加州男闖暗戀女子家 睡夢中舔咬她的腳趾…被判6年徒刑

洛杉磯訊
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男子深夜潛入一名女子家中，並在女子熟睡時舔咬其腳趾進行侵犯，近日遭判處6年8個月有期徒刑。（示意圖取自Modesto警局官網）
男子深夜潛入一名女子家中，並在女子熟睡時舔咬其腳趾進行侵犯，近日遭判處6年8個月有期徒刑。（示意圖取自Modesto警局官網）

據KTLA電視新聞報導，加州一名年輕男子今年2月潛入一名女子家中，並在女子熟睡時舔咬其腳趾進行侵犯，近日遭判處6年8個月有期徒刑。當地地方法院檢察官辦公室指出，被告在犯案前對受害者極度痴迷，多次在她工作地點外徘徊跟蹤，企圖接近。

法庭文件顯示，這名男子是加州中部城市莫德斯度市（Modesto）居民，名為索羅里奧（Cristian Solorio，音譯），28歲。他曾多次約他傾慕的女主出去，並寄給她一封信，聲稱想帶她去墨西哥。騷擾行為持續了數周。2025年5月21日，索羅里奧查出這名女子的住處後，於深夜前往她的家中。

檢察官表示，在女子的父親離開家後，索洛里奧闖入了屋內。該女子醒來時，發現索洛里奧就在她的臥室裡，正吸吮著她的腳趾並企圖爬上她的床。

執法人員指出：「受害者雖然感到極度恐懼，但仍設法以友好的態度與索洛里奧交談，試圖使他保持冷靜並緩和他的行為。」當時在家的其他家人隨後進入該女子臥室，要求索洛里奧離開。該男子很快逃離現場，隨後受害者立即撥打911報警。

索洛里奧幾天後被指認、逮捕。調查人員表示，他承認闖入該住處是為了接觸受害者。

2026年3月20日，索羅里奧被裁定犯有跟蹤重罪及意圖進行性行為而闖入住宅罪。此外，他還面臨與販毒相關的額外聯邦指控。

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