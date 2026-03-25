巴沙迪那710高速公路停建釋13老宅 其中1棟加價200萬賣出

位於巴沙迪那State Street 237號的住宅，加價近200萬成交。（谷歌地圖）

巴沙迪那市（Pasadena）近日完成13棟歷史住宅出售，其中一處房產成交價較開價加價近200萬美元。整體交易金額超過1960萬美元，相關收益將用於推動市內可負擔住房建設。

據「Pasadena Now」等媒體報導，市府住房局長James Wong表示，扣除相關成本後，市府實際淨收入約為1847萬美元。這批房產於2025年12月至2026年2月間陸續完成交易，標誌著一段橫跨數十年的歷史正式畫下句點。這些住宅多數原由加州交通廳（Caltrans）持有，過去因710高速公路（710 Freeway）延伸計畫而被收購，但該計畫最終取消，房屋長期閒置。

過去因710高速公路（710 Freeway）延伸計畫而被收購的數棟住宅房屋，因計畫取消被再度面向公眾出售。（示意圖，由Chatgpt生成）

此次出售的13棟住宅分布於South Pasadena大道與South St. John大道600及700街區，以及State Street、Madeline Drive與Palmetto Drive一帶，成交價格介於75萬至340萬美元之間，平均每戶約151萬美元。

市府指出，銷售作業始於2025年6月23日市議會授權市政經理進行談判後展開。儘管所有房屋均以「現況出售」，且多需大幅整修，仍吸引眾多買家競標。

此次銷售過程競爭激烈，其中13棟住宅中有五棟成交價明顯高於開價。最受矚目的為位於State Street 237號的住宅，該房屋建於1912年，為六房四衛配置，開價175萬美元，最終於2026年2月3日以342萬8000美元成交，高出開價達95.9%，接近翻倍；其餘八棟則以開價成交。

位於State Street 237號的住房建築列名於國家歷史名勝名錄，為一棟1912年建成的英式工藝風（English Craftsman）兩層住宅，位於Pasadena Avenue歷史街區核心地段。建築坐落於抬高的地基上，採側向山牆屋頂設計，具開放式屋簷、外露椽木與延伸屋脊構件，正立面東西兩側設有兩層高凸窗結構，搭配木製法式門與多扇格窗，外觀保留完整歷史風貌。

對於加價200萬成交的情況，南加房產經紀李秉信表示，該房屋可能屬於具有收藏價值的特殊建築，難以作為一般房市行情的參考，屬於個別案例。他指出，目前整體房市已逐漸轉為買方市場，儘管巴沙迪那房價相對穩健，但過去「僧多粥少」的局面已有所改變。除非屋況優良、地段突出，例如位於加州理工學院周邊的房屋，否則多數交易仍由買方掌握較大主導權。

這項出售計畫可追溯至1960與1970年代，當時Caltrans為興建710高速公路延伸線收購數百棟住宅。該計畫於2018年正式終止後，相關房產去向一度懸而未決。隨後，加州通過SB 959法案，允許巴沙迪那市以當初收購價格向Caltrans購回這些閒置房屋，並規定出售所得須用於興建可負擔住房。根據規定，每購得一處房產，市府須對應興建三個新的可負擔住房單位。