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Trader Joe's開3年 社區房價市值高於全國平均水準6%

洛杉磯訊
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Sprouts Farmers超市被認為與房價成長關聯性最高。（取自Sprouts超市臉書）
Sprouts Farmers超市被認為與房價成長關聯性最高。（取自Sprouts超市臉書）

根據California Post報導，美國最新房市研究顯示，社區引進不同類型的超市品牌，可能對當地房價表現產生明顯差異。不過專家也強調，這種影響更多反映企業選址策略，而非超市本身直接帶動房價上漲。

房市策略師、Home Economics創辦人Aziz Sunderji分析指出，若社區新設Trader Joe's，當地房價在開店後三年內，平均可高出全國水準約6%；相較之下，若進駐的是Walmart，房價表現則平均落後全國約4%。這樣的差距，凸顯不同零售品牌與區域經濟條件之間的密切關聯。

該研究蒐集自1975年以來超過3萬2000筆來自聯邦補充營養援助計畫（SNAP）的超市開店資料，並結合聯邦住房金融局（FHFA）郵遞區號層級的房價數據進行交叉分析。結果顯示，在所有連鎖品牌中，與房價成長關聯性最高的是Sprouts Farmers超市。

Sprouts選對地點

研究進一步指出，Sprouts與Trader Joe's的選址策略具有高度相似性，通常鎖定高學歷、具向上流動潛力的族群聚集區。這些地區往往擁有較多白領人口與穩定的就業結構，本身就具備房價持續上升的條件。因此，這些品牌進駐後房價表現亮眼，與其說是帶動效果，不如說是「選對地點」。

Sunderji表示：「更合理的解釋是，Trader Joe's與Sprouts傾向進駐房價已經快速上升的區域，而這些地區在開店之後仍持續成長。」他強調，這些企業在市場判斷與選址能力上具有高度精準度，能提前布局未來具發展潛力的社區。

相對而言，Walmart與Dollar General等平價零售品牌，則較常進駐經濟條件較弱、人口密度較低或偏遠地區。這類區域本身房市成長動能有限，因此在統計上呈現房價表現落後的現象。

對此，Realtor.com資深經濟學家Jake Krimmel指出，超市開設與房價之間應視為「相關而非因果」的關係。他表示，大型零售企業在選址時會依據目標客群、消費能力與區域發展潛力進行精密評估，因此不同品牌所進駐的社區，本身就存在結構性差異。

房價基期成局限

Krimmel進一步說明，例如Walmart的商業模式主打「一站式平價購物」，主要吸引對價格敏感的消費族群，因此選址可能傾向收入成長較緩或面臨經濟壓力的地區；而Trader Joe's則定位為較精緻、具特色的超市品牌，鎖定中高收入與教育程度較高的族群。

此外，研究也發現，即使是進駐富裕社區的零售商，其周邊房價成長表現也未必突出。例如Costco與Target多設點於房價較高的區域，其中Target所在社區的房價中位數最高，但在開店後三年內，房價成長反而低於全國平均；Costco則大致與全國趨勢持平。這顯示，當房價基期已高時，後續上漲空間相對有限。

值得注意的是，Dollar General可能是少數對房價帶來正面影響的平價品牌。研究顯示，在其進駐前三年，當地房價平均落後全國約6.6%；但在開店後三年，落後幅度縮小至約2%。

人口結構是關鍵

分析認為，Dollar General多設於資源較匱乏或商業機能不足的地區，其進駐可提供基本生活用品、創造就業機會，並提升當地便利性，對社區發展形成一定程度的支撐效果。

整體而言，該研究強調，超市品牌本身並非決定房價走勢的關鍵因素，而是反映其背後的選址邏輯與區域經濟條件。對購屋者與投資人而言，與其單純關注某家品牌是否進駐，不如深入了解該區域的人口結構、產業發展與長期成長潛力，才能更準確判斷房市前景。

即使是進駐富裕社區的零售商，其房價成長表現也未必突出。例如Costco多設點於房...
即使是進駐富裕社區的零售商，其房價成長表現也未必突出。例如Costco多設點於房價較高的區域，在開店後三年內，Costco大致與全國趨勢持平。（美聯社）

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