視障昔只能學推拿 中國青年來美讀博士

從推拿專科，到湖北省第一位視障研究生，再到如今美國讀博，張煒軍用勇氣、努力與堅持為自己開闢出一條光明的路。（受訪者提供）

按照中國傳統的教育軌道，一名從盲校高中畢業的學生，未來多半只有兩個選擇：按摩推拿，或音樂表演。張煒軍的人生原本也被安排在這樣的軌道上，然而十多年後，這位出生湖北武漢、兩歲時因青光眼手術失敗而失明的青年，如今正在香檳伊利諾大學（UIUC）攻讀資訊科學博士。從推拿專業，到湖北省第一位視障研究生，再到如今美國讀博，他用勇氣、努力與堅持為自己開闢一條光明的路。

張煒軍在中國清華大學參與無障礙交流體驗沙龍。（受訪者提供）

盲校畢業 其實不喜歡推拿

張煒軍的教育起點，與普通學生不同。據他回憶，6歲開始，他進入武漢盲校接受教育，之後又到青島盲校完成高中學業。在當時的制度下，視障學生無法參加中國的普通高考，只能透過「單考單招」報考少數幾所學校，且專業選擇極為有限。張煒軍最終選擇了推拿專業，但那並不是他感興趣的方向，「我其實特別不喜歡」他說。

大學畢業後，他開始嘗試突破既有的限制。在法律界人士與倡議者的支持下，他成功爭取到報考研究生的機會，並考入北京第二外國語學院，攻讀翻譯碩士，成為湖北省第一位視障研究生。此後，湖北省視障生考研的道路逐漸被打開。

之所以選擇翻譯專業，張煒軍坦言並非完全出於興趣。他說，真正吸引自己的，其實是英語這項工具，「我想把英語學好，未來可能會有更多機會。」

研究生畢業後，張煒軍在北京一家公益機構工作了一年多，同時開始申請美國大學的碩士項目。不久，他收到了雪城大學（Syracuse University）教育文化研究碩士項目的錄取通知，但高昂的學費，讓這個機會看起來遙不可及。

「家庭經濟條件其實不允許，因此拿到offer之後，我一直糾結要不要來。」張煒軍說。出國留學對他的家庭而言是一筆難以想像的開支，他只能靠自己，去努力爭取學校減免、外部獎學金與各類資助。

博士題目 研究無障礙科技

轉機來自一次偶然的搜尋。張煒軍在網上發現位於南加的晨光基金會提供獎學金，並提交了申請。該項目主要資助在南加州就讀的華人學生，而雪城大學在美國東岸，張煒軍本覺得「沒什麼希望申上」。然而，在了解他的故事後，基金會最終破例為他提供資助。基金會的幾位理事還以個人名義資助他，讓他能順利完成學業。

步履不停的張煒軍，去年被UIUC的博士項目錄取，攻讀資訊科學。他的研究方向主要聚焦無障礙科技與人機互動，希望透過技術改善視障人士使用科技產品的體驗。

在學業之外，張煒軍持續活躍在公益組織「殘障融合實驗室」，並堅持透過播客「不礙事兒」分享自己的經歷與觀察，希望讓更多公眾了解視障群體的生活與需求。