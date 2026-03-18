第1代移民逆襲 胡仕新成為河濱加大首任「亞裔校長 」

華人慈善家張祥華（左）在尼克森圖書館為河濱加大（UCR）首任亞裔校長胡仕新（Jack Hu）舉辦早午餐歡迎會。（記者張宏／攝影）

這是一個從家裡第一個大學生成為加州大學系統首位中國大陸第一代移民校長的逆襲故事。華人慈善家張祥華在尼克森圖書館為河濱加大（UC Riverside）首任亞裔校長胡仕新（Jack Hu）舉辦早午餐歡迎會。胡仕新表示，他是家裡第一個大學生，40多年前，他帶著一個小行李箱以中國留學生身分赴美求學，從未想過能有一天成為大學校長。

胡仕新出生於中國湖南農村，他是家中第一個大學畢業生，憑藉勤奮和堅持從困難中突圍。他說，他親身經歷和見證教育改變人生的力量，希望他的故事能激勵更多學生相信教育能帶來無限可能。他在天津大學取得學士學位。1984年12月獲得獎學金來美深造，在密西根大學完成機械工程碩士與博士學位，同時擔任助教。2019年起任喬治亞大學教務長，曾在密西根大學擔任科研副校長及工程學院的學術與研究副院長，有豐富的美國大學行政管理經驗。

河濱加大（UCR）首任亞裔校長胡仕新（Jack Hu）。（記者張宏／攝影）

中國學生壓力大 美國主動性強

胡仕新在中、美大學都求學過，他說，兩者大不同，中國學生是高中壓力大，美國大學寬進嚴出，學生主動性要強。中美大學行政體系也完全不同，像加州大學校長任命是遴選委員會通過廣告和獵頭公司全球徵才，他就是被獵頭公司聯絡的。前後有兩輪面試，過程競爭激烈且候選人保密，最後一輪面試他從近十名競爭者中被董事會選中。

他認為自己的新移民身分和留學生背景沒有對校長這個職位選擇造成太多影響，但他也坦言，中國新移民因為不是在美國長大，會對美國文化不夠了解。作為領導者要學會聆聽、學習和融入。他的態度是：不會就去向美國人學，比如學如何穿衣、社交、演講和待人接物。通常比較難的部分不是技術問題，而是和教職主管、捐款人等各界人士溝通，他會和每個人接觸了解，記住對方名字並了解其愛好，尤其是各種運動比賽他都會主動觀看，方便建立共同語言。

公校經費縮減 促多元化捐款

胡仕新曾從美國政府和企業拿到4600萬美元研究經費。如今面對川普政府對美國公立大學經費的縮減，胡仕新認為要促進多元化捐款。他說，他們會在聯邦、州政府、企業等各個組織全面播種，目前還沒有來自中國的經費，但大家有興趣，不過美國政府要求，美國大學來自國外的經費都要報告。

胡仕新在就任的這幾個月中，拜訪許多教職員、學生、校友與社區成員，他認為河濱加大在加州大學體系中是少數的仍具成長空間的校區之一，也是唯一持續快速擴張的校園。他希望透過私人募款，將「校長研究學者計畫」獲益人數提升一倍，設立一個此類獎學金約需15萬美元捐贈資金，用於支持學生在入學前暑期銜接課程，幫助他們順利銜接大學學習。他們的長期目標是參與該計畫的學生，能在入學第一年獲得充分的學術與資源支持，每個學生約需4000美元經費支持。同時擴展河濱加大在醫療領域的發展，因為內陸地區在醫療資源方面，醫師與病患比例偏低。

歡迎會上聚集不少行業的華人代表向胡仕新提問。（記者張宏／攝影）