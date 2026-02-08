太平洋交響樂團愛宴新年音樂會 2月21日登場

由華人慈善家張祥華（Charlie zhang）長期支持的太平洋交響樂團21日晚8時將在橙縣舉辦第十屆「愛宴」新年音樂會，今年中國著名主持人曹可凡、鋼琴家孔祥東和京胡演奏家張順翔助陣音樂會。（張祥華提供）

由華人 慈善家張祥華長期支持的太平洋交響樂 團2月21日晚8時將在橙縣Renée and Henry Segerstrom音樂廳舉辦第十屆「愛宴」新年音樂會，今年中國著名主持人曹可凡、鋼琴家孔祥東和京胡演奏家張順翔助陣音樂會，為節目再添風采。

太平洋交響樂團新春音樂會十年來踐行交響樂團對文化多樣性和社區參與的承諾。2026年愛宴新年音樂會將有數百當地表演者及國際知名藝術家參與演出。屆時指揮家克萊爾（Carl St.Clair）帶領太平洋交響樂團為今年的新年音樂會拉開序幕，鋼琴家孔祥東會帶來柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲。

作為非營利組織的的太平洋交響樂團成立於1978年，每年演出的劇目超過100場。張祥華2014年出任太平洋交響樂團理事以來，前後幫助其獲得捐款超過1000萬美元，他曾贊助該團於2018年前往中國巡迴演出，並自2016年起贊助樂團與華裔 社區聯手舉辦「愛宴」，如今已是第十屆。

張祥華表示，太平洋交響樂團新春音樂會取名「愛宴」，寓意是大愛的集合。他能和妻子一起贊助農曆新年慶祝活動，既是榮幸，也是榮耀。這場音樂會象徵着東西方文化和諧交融的橋梁。通過無國界的音樂和藝術，不僅慶祝農曆新年豐富的文化遺產，且打造共同的未來，促進多元的團結。

活動詳情，可致電714-755-5799。