快訊

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

華女涉組織賣淫 被列FBI「頭號通緝犯」名單

洛杉磯訊
FBI公布的「最重要通緝犯名單」中，列有4名涉嫌重大人口販運犯罪的亞裔嫌疑人。（X@FBI Dallas）
FBI公布的「最重要通緝犯名單」中，列有4名涉嫌重大人口販運犯罪的亞裔嫌疑人。（X@FBI Dallas）

根據FBI Dallas近日在社群平台X發布的通報，美國聯邦調查局（FBI）公布的「頭號通緝犯名單」（FBI Most Wanted）中，共列有四名涉嫌重大人口販運犯罪的嫌疑人。其中包括三名涉嫌在南加從事人口販運的菲律賓裔，和一名涉嫌協助跨州運輸女性、從事非法性交易的華人女性。

FBI官網信息指出，Apollo Carreon Quiboloy為菲律賓一宗教組織創辦人，涉嫌主導跨國勞工與性販運計畫。他被指透過詐騙方式取得簽證，將教會成員帶入美國後，強迫其以虛構慈善名義募款，實際資金則用於教會運作及高層奢華生活。調查還指出，部分女性被招募為其私人助理，除從事家務與隨侍工作外，還被迫發生性行為，該行為在組織內部被稱為「夜間勤務」。

另一名嫌疑人Teresita Tolibas Dandan被指在上述人口販運體系中扮演關鍵管理角色，負責招募女性受害者（包括未成年人），並協助安排其在美國的行動與身分文件，被視為該教會與相關假慈善組織在美國的重要行政主管之一。

第三名嫌疑人Helen Panilag則被指曾是該教會在美國的高層行政人員，負責監督教會成員的募款活動，並彙整與管理來自全球教會系統的財務資料，涉嫌參與同一勞工販運計畫。

FBI通緝名單中，另有一名華裔女性嫌疑人龐偉麗（Wei Li Pang，音譯）。FBI通緝資訊顯示，龐偉麗涉嫌協助並教唆他人跨州運送女性，從事非法性交易。她持美國永久居民身分，曾為按摩店業主及經營者。起訴書指出，龐偉麗於2006年5月至2007年5月期間，協助至少五名女性跨州前往按摩院及其他場所從事賣淫活動，並曾於2008年12月在密蘇里州西區聯邦地方法院對相關指控認罪。

FBI表示，上述四人涉案件性質嚴重，呼籲民眾如果掌握相關行蹤或線索，應立即向執法單位通報，切勿自行接觸嫌疑人，以確保自身安全。

FBI 密蘇里州 南加

