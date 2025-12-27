我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

社區廢棄油井漏氣 新港灘搶修 目標元旦完工

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
新港灘市住宅區內一座老舊廢棄油井，工程人員在鑽塔周邊進行封堵作業，下方可見地下管線結構，呈現油井外洩風險與社區比鄰而居的情況。示意圖。（ChatGPT生成）
新港灘市住宅區內一座老舊廢棄油井，工程人員在鑽塔周邊進行封堵作業，下方可見地下管線結構，呈現油井外洩風險與社區比鄰而居的情況。示意圖。（ChatGPT生成）

加州新港灘市一口位於住宅區內、建於1920年代的廢棄油井發生甲烷氣體外洩，工程人員連日全天候搶修，仍未完全封堵，已造成兩棟住宅被張貼紅色危險標示禁止進入。市府24日晚至26日清晨暫停施工約36小時，隨後視工程進度於下周縮減作業規模，目標在元旦期間完工。

為防範降雨與潮位上升引發積水，市府已在當地多處設置抽水設備。有居民接受KTLA電視台採訪時表示，該區多數住宅位於洪水區，她自1986年入住臨運河的家以來，幾乎每年都聽聞鄰近街道有人家中低樓層進水，隔壁鄰居更曾發生三次淹水情形。

抽水設備同時部署在一座高約110呎、仍矗立於社區中央的油井鑽塔周邊。市府指出，這起事件源自一口老舊油井外洩甲烷，相關單位已連續超過兩周進行緊急工程，試圖全面封堵氣體外洩。

新港灘市公用事業局指出，原本預計在聖誕節前完成修復，但因無法順利進入老舊管線，只得啟動備案工程。團隊改採「雙管並行」方式，在地下約850呎處鑽設另一孔道，與原管線並排後再以水泥固定，藉此穩定整體結構並阻斷氣體外洩。

加州 聖誕節 南加

上一則

Omakase價格之外 你吃懂了嗎?

下一則

研究：鴉片類止痛藥 效果有限還釀風險

延伸閱讀

法拉盛、長島華人連傳失聯 52歲女與79歲失智婦下落不明

法拉盛、長島華人連傳失聯 52歲女與79歲失智婦下落不明
曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網
平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市
廠商提解約 雪山三六九山莊重建恐十年一場空

廠商提解約 雪山三六九山莊重建恐十年一場空
金山部分地區平安夜再停電 王兆倫：不可接受

金山部分地區平安夜再停電 王兆倫：不可接受
皇后區世博地標斥資5000萬重生

皇后區世博地標斥資5000萬重生

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則