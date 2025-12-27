社區廢棄油井漏氣 新港灘搶修 目標元旦完工

新港灘市住宅區內一座老舊廢棄油井，工程人員在鑽塔周邊進行封堵作業，下方可見地下管線結構，呈現油井外洩風險與社區比鄰而居的情況。示意圖。（ChatGPT生成）

南加州 新港灘市一口位於住宅區內、建於1920年代的廢棄油井發生甲烷氣體外洩，工程人員連日全天候搶修，仍未完全封堵，已造成兩棟住宅被張貼紅色危險標示禁止進入。市府24日晚至26日清晨暫停施工約36小時，隨後視工程進度於下周縮減作業規模，目標在元旦期間完工。

為防範降雨與潮位上升引發積水，市府已在當地多處設置抽水設備。有居民接受KTLA電視台採訪時表示，該區多數住宅位於洪水區，她自1986年入住臨運河的家以來，幾乎每年都聽聞鄰近街道有人家中低樓層進水，隔壁鄰居更曾發生三次淹水情形。

抽水設備同時部署在一座高約110呎、仍矗立於社區中央的油井鑽塔周邊。市府指出，這起事件源自一口老舊油井外洩甲烷，相關單位已連續超過兩周進行緊急工程，試圖全面封堵氣體外洩。

新港灘市公用事業局指出，原本預計在聖誕節 前完成修復，但因無法順利進入老舊管線，只得啟動備案工程。團隊改採「雙管並行」方式，在地下約850呎處鑽設另一孔道，與原管線並排後再以水泥固定，藉此穩定整體結構並阻斷氣體外洩。