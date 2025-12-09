LA華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

洛杉磯華人女性包養小帥哥，月薪1萬美元起。示意圖。(取自Pexels)

根據律師提供消息，洛杉磯華人 富婆圈不乏包養年輕帥哥，以這種方式尋求感情及陪伴。這些華人女性出手闊綽，提供月薪1萬美元起，還經常贈送對方豪車、名牌禮物等，「一件衣服、一條褲子都是五、六千美元，名品店VIP卡隨便刷。」在這些現象背後，充斥著複雜的情感、以及法律糾紛。

接手多起類似案例的劉龍珠律師指出，洛杉磯華人富婆包養「小白臉」的情況並不少見。這些富裕女性年齡40歲至70歲不等，包養多為二、三十歲年輕男性，其中很多是大學生，以華人為主，「因為語言比較容易溝通」，也有白人男子。

富有的年長女性，為小男友提供高檔物質享受，除每月支付上萬美元高薪外，還相贈豪車、名牌衣物等。「他們都是洛杉磯各大品牌專賣店的貴賓，每次新貨一到，店員就會主動打電話通知。幾千美元的衣物隨便挑，富婆們慷慨買單」。

這類關係多半建立在陪伴與情感需求上，劉龍珠強調，富有女性尋求的不僅是顏值外表，更希望對方長期真心陪伴，一旦小男友提出分手，糾紛隨之而來。他舉例說，曾有位富婆包養男大學生，兩人持續交往五、六年，但對方最後另覓新歡，提出分手，女方不甘心「人財兩失」，試圖追回多年來送出的財物，並求助律師，但法律並不支持這樣的要求。劉龍珠解釋，禮物是「單方贈與」，只要不在欺詐或強制下完成，事後無法要求返還，「送出的錢、給出的禮物，本質上就是你情我願」。

另外，還有一些富婆被小男友分手後，向對方提出青春賠償費。「我和他在一起時40歲，現在50歲，都老了，難道他不應該賠償青春損失？」這些女子認為，自己花錢供對方吃穿、買車買房，甚至以夫妻名義相處多年，如今男方主動選擇離開，應支付一筆分手費。

劉龍珠表示，無論在美國、還是中國，青春賠償費、分手費都沒有任何法律依據，完全取決當事人是否願意給。他解釋，這種包養關係，本質就是一種「雙方可隨時終止的商業交換關係」，不存在誰欠誰。女方若主張被欺騙，必須提出明確證據，例如男方假借感情詐騙 錢財，否則難以成立。