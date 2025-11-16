華人修車厰遭突查 律師：難接受但合法

我的頻道

記者楊青╱洛杉磯報導
華人運輸公司位聖伯納汀諾縣的修車厰近日被突查，十多武裝警察和直升機在近兩小時中，將現場六員工和卡車司機戴上手銬控制，現場工人備受驚嚇。（商家提供）
華人運輸公司位聖伯納汀諾縣的修車厰近日被突查，十多武裝警察和直升機在近兩小時中，將現場六員工和卡車司機戴上手銬控制，現場工人備受驚嚇。（商家提供）

鑽石吧華人運輸公司位聖伯納汀諾縣的商用卡車修車厰，日前遭突襲。十多武裝警察和直升機在將近兩個小時中，將現場六員工和卡車司機戴手銬控制，他們備受驚嚇，除只看到「聖伯納汀諾縣警察」字樣外，至今對事件一頭霧水。華裔律師解讀，從現場情況分析，此次行動應為加州地方警察的突擊搜查，與聯邦移民執法無關；律師同時提醒商家和民眾在被搜查時，一定要聽從警方命令，切勿反抗，保命第一。

刑事律師鄧洪解讀，此次大批警察在毫無預警情況下破門而入，從現場情況看，警方持搜查令，雖然方式讓人難以接受，但屬合法範圍。

他解釋，在美國，警方要進入私人場地（包括商業維修廠）做搜查，一般情況下要有法官簽發的搜查令，而搜查令必須建立在「合理理由（probable cause）」。比如說某個地方可能涉重罪的犯罪行為，或警方已掌握部分犯罪證據，或接到線民舉報等，都可能是警方拿到搜查令的原因。搜查令分白天和晚上兩種，晚上搜查通常比較危險，尤其涉毒品，通常法官不會同意晚上搜查，而警方白天的搜查行動，通常一大早就會開始。

很多人以為，未事先展示搜查令，等同違法。但鄧洪表示，實際操作沒那麼簡單。法律要求，要「依照搜查令執行」，但並無硬性規定，要在破門前說明。法院多數認為，警方可先「控制現場安全」（包括為在場人員戴手銬、清場），再在合理時間內出示搜查令。

他表示，涉刑事犯罪的大規模突擊中，因考慮執法人員安全，警員通常採取撞門進入的方式。一些案情重大或涉毒品的案件，法官甚至會同意警員事先破壞相關區域的Wifi系統，避免大麻屋可能透過監控看到警察後通知其同夥，因後者可能伏擊、傷害警察，或轉移證據等。

鄧洪表示，在執行搜查令時，警方有相當大的空間，可以暫時拘束在場人員，理由是防止有人攻擊警方或破壞證據，確保搜查現場安全。美國最高院基本都會判定，警方執行搜查令時，短時間內控制現場、給人上銬，被視為「合理」。

但時間太長、方式太粗暴，或現場沒有實際危險或反抗，就可能變成 「超過必要程度」的拘束，未來在民事訴訟（civil rights claim）或排除證據時，受到挑戰。

鄧洪表示，參加搜查的警員，一般都荷槍實彈，同時可能有便衣警察。無論如何，都要聽從警察指揮，亂走亂動可能會被視為反抗、銷毀證據或通風報信，可能招致嚴重後果。

此次大規模搜查中，華人商家多部卡車和汽車被砸窗。鄧洪表示，警察搜查過程中造成的財物損壞，商家可以要求賠償；但如果法官允許用某種特定方式搜查，損失則得不到賠償。比如在本次搜查中，如果警方認為有車輛涉犯罪，例如零件偷盜、非法改裝、車中藏人，警察就可破窗。商家索賠可能非常困難。

但如果明明人都在場、有汽車鑰匙，警方仍堅持砸窗；而且之後能證明，砸壞的大量汽車跟案情完全無關，或根本查錯地方等，都可能構成警方過度或執法疏忽，給業主留下索賠空間。鄧洪提醒，在加州，「政府索賠時效」多數情況下，是六個月內要將索賠申請送至當局，錯過就無法索賠。

值得一提的是，警察在搜查行動中，從頭到尾都會帶隨身攝影機，記錄整個過程。被搜查的商家和住家，事後有權拿到搜查令完整影本，搞清楚「警方到底要找什麼」。

刑事律師鄧洪提醒商家和民眾，遇到警方突襲搜查，一定要聽從警方指揮，保命第一。（檔...
刑事律師鄧洪提醒商家和民眾，遇到警方突襲搜查，一定要聽從警方指揮，保命第一。（檔案照）

