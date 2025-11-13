我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

價跌庫存增「有行無市」 南加房市疲軟

記者王若然／洛杉磯報導
Zillow網站上顯示，位於亞凱迪亞市Santa Anita Oaks社區的移動平層獨立屋，屋主購入僅半年，就虧本出售。（亞凱迪亞市府官網）
Zillow網站上顯示，位於亞凱迪亞市Santa Anita Oaks社區的移動平層獨立屋，屋主購入僅半年，就虧本出售。（亞凱迪亞市府官網）

加州房市銷售近幾個月走勢疲軟，不少以前熱門售房地的房屋，都要降價出售，房子掛牌時長在增加，舉辦房屋參觀人數寥寥無幾。有地產經紀表示，目前南加州的方式進入「有行無市」的境地。

南加州旅館業主，加州執照地產經紀李秉信指出，「現在整個市場買氣降低。」他說，以前辦看房日（Open House），一天能有20至30人來看，現在僅有兩、三個人來。李秉信說，如今持有房子的成本增加，不少屋主選擇這時候出手，房市庫存增加，但真正想買的買家又很挑剔，常常要求砍價10%，甚至20%。而房屋上市時長也較以前更久。他說，之前房子在市場上的天數大約為15至45天，現在的房子60天內能賣掉已經很幸運。再加上如今正值年底節假日，又是一年中的房市淡季，多重因素一起形成「完美風暴」，造成如今慘淡房市。

根據房地產平台Zillow最新數據，南加六縣房屋9月平均價格為86萬109美元，比8月下降0.4%。並且9月是連續第五個月與去年同期價格相比有所下滑。今年9月與去年9月的房價相比，下降1.8%。這是南加州房屋均價繼2023年7月同比有所下降後的降價潮。

相對的，南加州房屋上市數量增加。根據Zillow數據，9月洛杉磯縣上市房屋數量與去年同期相比增加23%。其他縣也有不同幅度增長。統計數據顯示，洛杉磯縣上市房屋中，有約23%的房屋降價出售，一年前同期數字為20%。

Zillow網站上顯示，位於亞凱迪亞市Santa Anita Oaks社區的移動平層獨立屋，屋主購入僅半年，就虧本出售。根據交易紀錄，這處房屋上次交易是在今年4月初，買家加價約20萬以199萬7777美元購入。僅半年後的11月3日，該房屋在Zillow掛牌標價188萬，比買入時的價格低5.9%。而根據對這套房子的描述，目前的屋主入手房子後還對房子進行了重新裝修。房子占地0.42公畝，有四個臥室和三個浴室，學區非常好。

南加州房地產經紀人袁立功表示，近期房屋市場比較冷淡的原因有很多，除高利率、上市房屋增加，還有進入年底假期較多，這個時間傳統上市場稍微清淡。這個時候房屋在市場上的待售時間會稍長一點，待售房屋數量也較往常多。袁立功說，過去幾年價格成長較高較快的城市中有部分賣家為吸引買家出手，開始有微幅降價出售的趨勢。不過他也表示，生活機能不錯、學區屋況較佳的房子，還是會有機會吸引數位買家出價搶購的可能。

李秉信認為，川普總統的一系列政策也對房市不友好，包括高關稅和移民政策。他說，如今物價高，持有房子的成本也很高，民眾不願在房屋貸款上花那麼多錢，不少屋主選擇在這個時候賣掉房子。此外，在川普的移民政策下，華人買家減少。李秉信說，傳統華人區如巴沙迪那，他代理的幾個房子舉辦開放參觀，來的大多數是白人和西裔。

李秉信說，房價高卻賣不掉是南加州房市的現狀。他說，房子價格沒降多少，但是賣不出去。特別是買家看到市場上掛牌出售的房子越來越多，他們購買房子時就更謹慎，對房子要求更高。

加州 南加 洛杉磯

上一則

南加健身教練 遭網路愛情騙子盜用照片15年 全球上百女誤認真愛

下一則

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

延伸閱讀

幫派升遷靠殺人 5成員判終身監禁

幫派升遷靠殺人 5成員判終身監禁
南加本周迎暴雨 11/13是降雨高峰

南加本周迎暴雨 11/13是降雨高峰
洛杉磯幫派升遷靠殺人 這地點成命案行兇現場

洛杉磯幫派升遷靠殺人 這地點成命案行兇現場
網路安全專家：數百萬條詐騙訊息來自南加

網路安全專家：數百萬條詐騙訊息來自南加
南加下周迎風暴 料帶來中等雨量

南加下周迎風暴 料帶來中等雨量
南加中醫公會大型義診紀念針灸合法50年 民眾熱烈參與

南加中醫公會大型義診紀念針灸合法50年 民眾熱烈參與

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

2025-11-11 22:12

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉