南加健身教練照片被詐騙集團盜用15年 全球上百女誤認真愛

南加州男子聲稱照片一直被不法集團盜用在臉書等網路上詐騙。（示意圖，取自Unsplash/ Solen Feyissa）

南加州 棕櫚泉（Palm Springs）健身教練柯爾（Scott Cole）聲稱15年來，他的照片一直被網路愛情騙子盜用，在各大社群平台建立假帳號，以他為「化身」引誘女性實施愛情詐騙。該受害者雖然多次舉報，但警方稱無能為力。

據ABC電視新聞報導，自2010年起，冒用柯爾肖像的假帳號持續出現在Facebook、Instagram、TikTok和 LinkedIn等平台。他幾乎每天都會發現新的假冒者，部分女性更因此損失上萬甚至上百萬美元。根據聯邦調查局（FBI ）統計，2020至2024年間，美國因類似網路愛情詐騙造成的損失總額已超過500億美元。

柯爾表示：「我曾接過上百位女性訊息，她們有人只是告訴我身分被盜用，也有人深信自己與我相愛，甚至想與我建立關係，這真是悲慘又令人無奈。」

報導說，2025年3月，德國卡塞爾市（Kassel）女子李瑟（Jennifer Liese）在LinkedIn收到一名自稱「奧托馬」（Kevin Ottomar）的美國男子訊息：「婦女節快樂！妳好嗎？」對方使用的正是柯爾的照片。

起初李瑟半信半疑，但「奧托馬」的個人檔案看似真實。隨後兩人轉到其他通訊軟體聯絡，男子自稱是從事建築工作的藝術愛好者。幾個月後，對方突然以「工地機械故障」為由，要求她匯款購買新設備。李瑟這才起疑，透過網路反向搜尋圖片，發現照片的主人其實是遠在美國的健身教練柯爾，慶幸及時識破詐騙。

報導指出，多年來，柯爾不斷向Facebook舉報假帳號，雖偶有刪除，但新的帳號很快又出現。他形容這場網路戰「永無止境」。

加州聖塔克拉拉縣前檢察官、現任非營利組織「三葉草行動」（Operation Shamrock）負責人魏斯特（Erin West）指出：「對被盜用肖像的人來說，這是極具破壞性的事。詐騙不僅讓受害者受騙，也剝奪了被冒名者在網路上的自由。」

受害者向警方報案，警方表示可立案，但要追查詐騙集團 「幾乎不可能」。柯爾也曾兩度向FBI提交報告，仍未收到回覆。FBI在官網上表示，由於舉報量龐大，雖然每宗案件都被重視，但無法逐一回應。

柯爾表示，儘管他持續舉報、協助警方、提醒大眾，「但這場仿冒戰幾乎看不到盡頭」。他感嘆：「我的照片被詐騙者重複使用了15年，而我唯一能做的，就是繼續提醒世人：不要再被我的臉給騙了。」