華人夫婦遊夏威夷 救了2名落海青年性命

賈鶴增（右）、喬鈺夫婦日前到夏威夷旅行，意外搶救2名溺水青年。（記者啟鉻／攝影）

南加州 一對華人夫婦，日前到夏威夷 旅遊，離開前一天救下溺水遊客。賈鶴增（Henry Jia）、喬鈺（Michelle Qiao）都是游泳教練，賈鶴增還是美國專業的水上救生員。當他們在海邊準備浮潛時，突然聽到落水青年大呼求救；夫妻倆合力展開救援，將溺水者成功救上岸。事後他們夫婦表示，外出旅遊首次經歷搶救落水者，能夠拯救陷入困境的生命，讓這次夏威夷之行格外難忘，也更有意義。

2025年6月初，賈鶴增、喬鈺夫婦到夏威夷旅遊約一周，他們都酷愛游泳，在臨離開前一天，他們驅車到住地附近的凱阿拉凱夸灣州立歷史公園（Kealakekua Bay State Historical Park）浮潛。這個公園是潛水和浮潛愛好者熱門景點，水質清澈、珊瑚豐富。天氣好時海水平靜，很適合浮潛欣賞水下景色。公園管理方有提醒，一旦風浪大，禁止遊人下海游泳和潛水。

賈鶴增、喬鈺到達岸邊時，天氣發生變化，海水風浪增大。喬鈺下水準備浮潛，但因海浪太大，只好返回岸邊。考量海浪太大，不適合浮潛，兩人就在岸邊欣賞風景。喬鈺說，他們看見三名20歲左右的亞裔年輕人在岸邊，從較高的一處平台，跳入水中戲水。

夫婦兩準備離開時，突然聽到有人大呼救命（help）。他們看到其中一名年輕人站在岸邊，向他們招手，另外兩人在水中掙扎。有專業救生經驗的賈鶴增一看不好，馬上奔過去，跳到水中搶救。喬鈺則拿過岸邊的一根繩索，使出全身力氣向落水青年拋去，以便後者能抓住脫險。

賈鶴增說，他游過去時，兩名年輕人已經糾纏在一起，情況非常危急。賈鶴增先救出一人，然後再將另一人救上岸。當時兩名年輕人已喝了不少水，賈鶴增和喬鈺用專業救生方法，幫助他們將肚子裡的水吐出。脫險後年輕人精疲力盡，癱倒在地。賈鶴增說，整個救人過程也就十多分鐘，如果再遲一些，二人情況就更危險。夫婦兩將溺水青年救上岸後，還將他們送到停車場，不忘叮囑年輕人下海游泳一定要注意安全。賈鶴增說，估計落水處水深超過3米（約9.84英呎），加上風浪大，普通人下海可能會遇到危險。 事故發生時，海水因風大浪急。（受訪者提供） 賈鶴增將落水青年救上岸，施救脫險。（受訪者提供）

喬鈺說，與先生賈鶴增多次外出旅行，這次夏威夷之旅格外令人難忘。如果不會游泳，也無法在危急時刻，搶救兩名落水青年。「能伸出援手拯救生命，使得這次出遊特別有意義。」

據該州立公園資料，Kealakekua Bay在夏威夷語意為「眾神之路」或「與神同在之地」。這裡是1779年英國探險家庫克（Captain James Cook）最後一次登陸並遇害的地方，因此在灣邊設有「庫克船長紀念碑」（Captain Cook Monument）。