一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

走線華人一入境就被抓 關近2年獲准「暫緩遣返」 ICE拒放人

記者邵敏／洛杉磯報導
走線華人已被關押近兩年，ICE還要繼續關。（示意圖取自Unsplash.com）
走線華人已被關押近兩年，ICE還要繼續關。（示意圖取自Unsplash.com）

走線華人千辛萬苦來到美國，尋求各自夢想，如今面臨移民執法嚴格大環境，他們命運多舛。有一位走線者，一入境就被當局抓捕，關押至今已近兩年。法院目前批准此人「暫緩遣返」（Withholding of Removal），但移民暨海關執法局（ICE）堅持不放人。

據南加資深移民律師黃笑生指出，有一名華人前年偷渡到美國，入境時就被扣押，之後關押在亞利桑納州移民拘留所，至今已有21個月。「他等於就沒見過美國，一直關在裡面。」

移民法官目前判這名華人不滿足申請庇護的條件，但批准遞解暫緩。黃笑生解釋，「暫緩遣返是次於庇護的一個救濟手段，原先被批准遞解暫緩的人，就可以獲得自由、馬上釋放，並持有A10工作卡，一定時期內留在美國合法工作、居留。」

但現在局勢緊張，移民暨海關執法局非常強勢，不同意釋放這名華人走線客，正在尋求可以接受的第三國。「一旦找到第三國，就會馬上送過去，美國不會留他。因此這名華人繼續關押在拘留所，現在還是出不來。」

黃笑生表示，A10持有者，通常被認為回到中國會受迫害，因此美國政府不會將這些人遞解到原籍國，原先可以暫時留在美國，但法律有另外一條，就是當找到第三國可以接納時，就要驅逐出境，送到第三國。黃笑生指出，如果接下來六個月內ICE找不到可以接受的第三國，律師就能代表當事人告政府，要求釋放。「法律規定，接下來六個月仍是允許關押的合理時間，現在還不能告。」

根據黃笑生提供的信息，菲律賓、越南等亞洲國家，目前都在與美國洽談，接下來可能成為接受驅逐出境人士的第三國，「如果中國不接收，今後可能會把一些非法移民的中國人，遣送到這些亞洲國家。」他指出，此前很多華人誤以為，只要持A10卡，就可以在美國高枕無憂，但最近一段時間發生的多起案例，都說明A10工卡持有者已不再安全，「現在執法環境前所未有的嚴格，對非法移民打擊力度非常大。」

非法移民 華人 走線

健保漲6倍「太瘋狂」 加州夫妻擬棄保或移居海外

華人餐館老闆持A10工卡十多年無犯罪紀錄 遭ICE逮捕將遣送非洲

