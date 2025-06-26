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華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人房東遇租霸 僅收到訂金、首月租金 百萬新房要不回

記者楊青／橙縣報導
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橙縣華人房東怒告華人租霸夫婦不交房租案本周在橙縣法院開庭，20多名同情者和支持者前往法院聲援房東。（雅雅提供）
橙縣華人房東怒告華人租霸夫婦不交房租案本周在橙縣法院開庭，20多名同情者和支持者前往法院聲援房東。（雅雅提供）

橙縣森林湖市（lake forest）一名華人房東慘遇「職業租霸」，百萬新房出租一年幾乎分文未入，兩任律師也無法將租霸驅逐出門，房東被迫怒告租霸。該案於本周在聖塔安那橙縣高等法院開庭，20多位同情和支持者前往旁聽，期望司法公正。

中國大陸新移民雅雅（化名）2024年3月出資160多萬美元在森林湖市購買一處2870多平方呎的全新獨立屋。5月，她通過經紀人介紹，將整棟新屋租給一對華人夫婦，雙方簽訂合同每月租金6300美元 ，逐月交租，租約一年。

警稱沒驅逐令 不能進入

「這對夫妻在最開始入住前交了7500美元訂金，以及第一個月的租金和1200元家具押金後，從去年6月到現在，沒有再付一分錢」，雅雅表示，從對方沒有交租的第一個月開始，她就一直想辦法和他們交涉，「但這對夫婦不是說房子沒有熱水，就是說烤箱故障，或門把不靈，以各種藉口不交租」。房東表示，新屋所有配套設備都是新的，而且有一整年的保險，期間她請工人去維修，但租客一直不接電話，工人上門也拒絕開門。

雅雅表示，無數次嘗試交涉沒有結果，加上收不到房租，她花錢請律師寫信，提前48小時通知租客，要進入房屋檢查他們所抱怨的情況，「結果報告顯示，屋裡所有設施運行正常」，雅雅表示，而她和同伴在進入租客房屋時，遭到租客謾罵、砸礦泉水瓶並報警，「警察來了，說要走法律程序，讓我們先出去，警察說不管你是否有律師信，沒有拿到驅逐令前，不能進入租客房屋」。

「我非常崩潰，身心疲憊，開始生病」，雅雅說，她當時一個人帶著女兒，非常害怕，被迫暫時回中國療傷。

雅雅表示，她今年5月下旬專門從中國飛來美國打這場官司，期間她付費上網搜查，並在朋友幫助下，才知道自己遇上租霸，他們從2021年起，已先後三度霸租，雅雅是第四戶受害人，「這對租霸近年白住過的地方，包括爾灣、庫卡蒙加牧場和東谷。

橙縣華人新移民將自己的百萬新屋租給一對華人夫婦，結果長達一年收不到房租。（雅雅提...
橙縣華人新移民將自己的百萬新屋租給一對華人夫婦，結果長達一年收不到房租。（雅雅提供）

群組曝光 才知遇上慣犯

她將遭遇分享在「華人抵制租霸群」，沒想到多位受害人稱有類似遭遇，租霸為同一對華人夫婦。一名曾代表一戶受害房東的地產經紀表示，這對夫婦賴住一名不諳英語的華人房東的房屋，最後他代表房東啟動驅逐，前後花五個多月，才將其驅趕出門。

雅雅表示，她還從多位受害人處了解到，這對租霸夫婦很會利用法律手腕，選擇陪審團可能會同情房客的方式嚇退房東，而且不斷臨時提出各種動議拖延法庭審判時間，讓原告房東口袋失血，之前就有多位受害房東擔心加州法律和陪審團偏向租客，而且不堪巨額費用而放棄提告，與租霸和解。她表示，目前她狀告的這對租霸夫婦故伎重演，她的律師費用高達3、4000美元，苦不堪言。

她表示，四年前來美，因疫情滯留，孩子喜歡美國，因此在橙縣買房，並把中國房產變賣。本想逐漸遷移來美好好生活，沒想到現在不僅收不到房租，房子被霸占也不能賣，她有家不能回，居無定所，同時還要挖東牆補西牆支付這所房子的開支和各種費用，加上巨額律師費，已到山窮水盡地步，唯盼望美國司法公正，還給公道，也避免租霸繼續遺害下一個受害人。

橙縣華人新移民將自己的百萬新屋租給一對華人夫婦，結果長達一年收不到房租。（雅雅提...
橙縣華人新移民將自己的百萬新屋租給一對華人夫婦，結果長達一年收不到房租。（雅雅提供）

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