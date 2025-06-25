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涉南加生育診所爆炸案 亞裔男拘留期間突身亡

洛杉磯訊
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涉嫌涉及棕櫚泉生育診所爆炸案的亞裔男朴丹尼，近日於聯邦監獄中死亡。（FBI提供）
涉嫌涉及棕櫚泉生育診所爆炸案的亞裔男朴丹尼，近日於聯邦監獄中死亡。（FBI提供）

ABC 7電視台報導，涉嫌向南加州棕櫚泉一家生育診所爆炸案主嫌提供大量炸藥原料的亞裔男朴丹尼（Daniel Park，音譯），日前在洛杉磯大都會拘留中心死亡。檢方控他向共犯走私180磅硝酸銨，爆炸造成診所嚴重毀損、一人死亡，當局更指這是南加州規模最大爆炸案之一。

檢方指出，32歲朴丹尼日前在紐約的甘迺迪國際機場被捕，隨後羈押在洛杉磯大都會拘留中心。據聯邦監獄局通報，朴丹尼18日上午7時30分左右被發現失去意識，急救人員接獲通報後將朴丹尼送往當地醫院，經搶救不治。死亡原因，仍待進一步釐清。

目前，調查人員尚未釐清巴特庫斯是否有自殺企圖，或為何選定該診所作為攻擊目標。據悉，該診所提供體外受精、生育能力檢測等協助懷孕的醫療服務。

朴丹尼涉嫌將180磅硝酸銨交予25歲的巴特庫斯（Guy Edward Bartkus），後者利用該化學品製造爆炸物，炸毀位於棕櫚泉的美國生殖中心（U.S. Reproductive Center），爆炸當場造成自身死亡。硝酸銨屬常見爆炸前驅物，廣泛用於自製炸藥。

進一步調查顯示，朴丹尼今年1月底及2月初，曾與巴特庫斯多次見面，期間共同進行炸藥試驗。檢方透露，爆炸發生後四天，朴丹尼即搭機前往波蘭，最終遭遣返。據了解，巴特庫斯父親理查德（Richard Bartkus）表示，父子關係疏離，且巴特庫斯少年時即開始製造煙霧彈。

聯邦調查局洛杉磯分部助理局長戴維斯（Akil Davis）指出，朴丹尼與巴特庫斯因反生育運動結識，雙方透過網路論壇交流，基於「人類不應該存在」極端理念結為盟友。官方認定，巴特庫斯將生育診所視為恐怖攻擊目標，並企圖直播爆炸過程，但最終未成功。

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