涉南加生育診所爆炸案 亞裔男拘留期間突身亡

涉嫌涉及棕櫚泉生育診所爆炸案的亞裔男朴丹尼，近日於聯邦監獄中死亡。（FBI提供）

ABC 7電視台報導，涉嫌向南加州 棕櫚泉一家生育診所爆炸案主嫌提供大量炸藥原料的亞裔男朴丹尼（Daniel Park，音譯），日前在洛杉磯大都會 拘留中心死亡。檢方控他向共犯走私180磅硝酸銨，爆炸造成診所嚴重毀損、一人死亡，當局更指這是南加州規模最大爆炸案之一。

檢方指出，32歲朴丹尼日前在紐約的甘迺迪國際機場被捕，隨後羈押在洛杉磯大都會拘留中心。據聯邦監獄局通報，朴丹尼18日上午7時30分左右被發現失去意識，急救人員接獲通報後將朴丹尼送往當地醫院，經搶救不治。死亡原因，仍待進一步釐清。

目前，調查人員尚未釐清巴特庫斯是否有自殺企圖，或為何選定該診所作為攻擊目標。據悉，該診所提供體外受精、生育能力檢測等協助懷孕的醫療服務。

朴丹尼涉嫌將180磅硝酸銨交予25歲的巴特庫斯（Guy Edward Bartkus），後者利用該化學品製造爆炸物，炸毀位於棕櫚泉的美國生殖中心（U.S. Reproductive Center），爆炸當場造成自身死亡。硝酸銨屬常見爆炸前驅物，廣泛用於自製炸藥。

進一步調查顯示，朴丹尼今年1月底及2月初，曾與巴特庫斯多次見面，期間共同進行炸藥試驗。檢方透露，爆炸發生後四天，朴丹尼即搭機前往波蘭，最終遭遣返。據了解，巴特庫斯父親理查德（Richard Bartkus）表示，父子關係疏離，且巴特庫斯少年時即開始製造煙霧彈。

聯邦調查局洛杉磯分部助理局長戴維斯（Akil Davis）指出，朴丹尼與巴特庫斯因反生育運動結識，雙方透過網路論壇交流，基於「人類不應該存在」極端理念結為盟友。官方認定，巴特庫斯將生育診所視為恐怖攻擊目標，並企圖直播爆炸過程，但最終未成功。