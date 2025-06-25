我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

餐飲業遇顧客投訴如何解決？資深華人業者：誠意與同理心最重要

記者劉子為／羅蘭岡報導
資深華人餐飲業者表示，誠意與同理心是維繫顧客關係的關鍵。圖為示意圖。（記者劉子為╱攝影）
資深華人餐飲業者表示，誠意與同理心是維繫顧客關係的關鍵。圖為示意圖。（記者劉子為╱攝影）

餐飲業偶爾會遭遇顧客投訴，無論是餐點出錯、服務延遲，甚至是發現異物等，都考驗店家的處理能力與危機應變。資深華人餐飲業者表示，誠意與同理心，是維繫顧客關係的關鍵。

老劉家餐飲管理有限公司總裁劉濤表示，在實際經營中，大多數顧客的投訴與服務感受有關，例如上菜速度過慢、溝通不清等，這類問題通常可以透過耐心溝通化解。他說，「我們會請服務員解釋清楚，並加送飲料或菜品安撫情緒，大多數顧客都能接受。」

曾在羅斯密經營奶茶店的Noah分享，飲品類投訴最常見的，是客製化要求被忽略，例如糖度、冰塊等出錯，通常店家會道歉後立刻重做一杯，「誠懇的態度往往比折扣更重要。」

而對較少見但更具挑戰性的異物事件」，劉濤指出，處理方式需視顧客反應與用餐經歷而定。「如果是第一次來的客人，我們會鄭重道歉並免單；若是熟客，明白這是個別情況，通常願意繼續用餐，我們會重做一份並在結帳時給予折扣。」

他進一步說明，對待支持店家的常客，更需珍惜與回應。「老客人理解我們的辛苦，即使我們打折，他們也常堅持照價付款。我們會記得這樣的客人，下次主動送飲料或菜，表示感謝。」

除業者觀點，不同食客對就餐體驗不佳，也有不同態度。石小姐表示，曾在拉麵店餐點中發現頭髮，店家當場表示歉意並提供下次免單，這雖然不是她最滿意的方案，但認為可以接受。

Emma則分享，她通常不會對輕微問題苛責店家，特別是在經常光顧的店，「有時候可能只是廚房忙，出錯我會提醒一下，但不會要求賠償，因為我還是願意相信餐廳的整體品質。」

劉濤 華人

上一則

五彩芋螺藏劇毒會致命 看到勿撿

下一則

聖蓋博谷林蔭健行道重開 華人區車程30分鐘 瀑布壯觀

延伸閱讀

華人火鍋吃出「紙巾」 不滿店家態度怒走人

華人火鍋吃出「紙巾」 不滿店家態度怒走人
聽竹口琴社、金弦尤克里里社 結盟獻演

聽竹口琴社、金弦尤克里里社 結盟獻演
中國高考出現明星爸媽送考「媽祖劉濤」變許願池

中國高考出現明星爸媽送考「媽祖劉濤」變許願池
羅斯密市星巴克新店擴建 華人長者歡聚

羅斯密市星巴克新店擴建 華人長者歡聚
丁真狂NG惹怒曾志偉 挨轟片場當遊樂場

丁真狂NG惹怒曾志偉 挨轟片場當遊樂場
沒認真備戲？ 丁真演許仙惹怒評審 曾志偉：把片場當遊樂場

沒認真備戲？ 丁真演許仙惹怒評審 曾志偉：把片場當遊樂場

熱門新聞

現代車輛車燈愈來愈亮，影響對向駕駛。（路透）

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

2025-06-22 23:04
好市多4.99美元的烤雞一直人氣不減，往往一上架就被掃蕩一空。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

2025-06-23 15:31
好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
一名華裔男子被疑似ICE執法人員暴力帶走。（@asianwithattitudes）

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

2025-06-18 19:40
有旅遊專家近日提醒，在機場通過TSA安檢時，手機是最容易被竊取的物品之一。（示意圖取自TSA臉書）

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

2025-06-20 19:30
警方在被害夫婦的房屋進行調查。（美聯社）

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

2025-06-17 19:17

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除