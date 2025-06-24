觸媒轉換器竊傳 警方：裝防護罩、刻車輛識別號自保

蒙特利公園市警局呼籲居民提高警覺，並採取具體防範措施，預防觸媒轉換器被偷。（取自Monterey Park Police Department）

針對近期在蒙特利公園市 接連發生的多起觸媒轉換器（catalytic converter）盜竊案，當地民眾憂心忡忡。對此，蒙市警局在本報記者問訊後發出提醒，呼籲居民提高警覺，並採取具體防範措施，以保護車輛安全、減少財務損失。

警方指出，竊賊通常只需短短兩至三分鐘，便可成功拆卸車輛底部的觸媒轉換器，且作案過程安靜，常讓受害者毫無察覺。失竊後，車主須面對高額維修費，動輒數百至上千美元，尤其部分車款配件昂貴、等待時間長，帶來生活上的不便與經濟壓力。

為減少失竊風險，警方建議民眾採取以下幾項主動防護措施：安裝防盜裝置或觸媒轉換器防護罩，以延長竊賊作案時間；將車輛停放燈光明亮、保全完善、易於監控的位置；在觸媒轉換器上刻上車輛識別號（VIN）或車牌號，若日後失竊，可協助警方追查來源；一旦發現有人在車底徘徊、攜帶工具或行為異常，應立即通報警方。

另一方面，保險 專家也提醒，車主應妥善規畫保險內容，防範潛在財務損失。State Farm保險經紀人Caesar Ding指出，觸媒轉換器盜竊近年已成為全美常見的汽車犯罪類型之一，即便加裝防盜設備，也無法百分之百避免。他建議車主投保包含「全險」（Comprehensive Coverage）的汽車保單，該類保險通常涵蓋竊盜損失，一旦遭竊，保險公司將負擔大部分維修或更換費用，能減輕車主的經濟壓力。

即使無法報保險，專家亦建議民眾在失竊後立即至警局報案並取得書面報告。若在修車途中因觸媒轉換器缺失導致噪音異常或排氣不良而被警方攔查，可出示報案紀錄作證明，避免誤會或不必要的罰單。

蒙市警局強調，居民若能提前防範、保持警覺，將有助降低成為受害者的機率。警方也重申，如有緊急情況，請撥打911；非緊急事件可聯繫蒙特利公園警局，電話為626-573-1311。