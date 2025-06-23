租金飆改革慢 房客續約與否陷兩難

具豐富歷史的聖蓋博市，租屋中位數租金達2650美元。（取自聖蓋博市臉書）

近年租金 居高不下，讓許多南加租屋族在租約到期時備感壓力。續租時的調漲幅度普遍高於往年，加上各地租金政策不一，使許多長期租屋族陷入進退兩難的困境。

根據2025年6月數據，洛杉磯 市平均租金已達每月2176美元，比全美平均租金1628美元高出約34%。依照「租金不超過收入三成」原則推算，租戶每月需收入7253美元（年薪8萬7036美元）才能負擔平均租金。

聯邦統計指出，約59%的洛市租戶已屬「租屋負擔沉重」族群，其中1成租戶甚至需將9成收入用於繳納房租。雖然疫情期間洛市曾實施凍漲與驅逐禁令以紓解租屋壓力，但相關措施在2023年陸續解除後，租金負擔再度浮上檯面。

報告指出，2020至2023年間，約4成受租金穩定條例（RSO）保護的單位出現租客更換情形，使房東得以將原本受漲幅限制的租金調升至市價，藉此彌補凍漲與空置期間的損失。

除租金本身外，生活成本同步上漲。資料顯示，洛市住房成本較全美平均高出132.5%，食品、交通、水電分別高出9.3%、36.1%、7.2%。租屋族的整體開銷普遍吃緊。

2023年，洛市議會委託研究機構「經濟圓桌會」（Economic Roundtable）檢討租金調整制度，並於2024年5月完成報告，建議將年度漲幅上限從現行3%至5%降至2%，同時取消房東負擔水電可加收的每項1%附加費。該建議至今尚未送交市議會表決。

住房委員會主席、市議員拉曼（Nithya Raman）表示，正爭取於7月2日市議會休會前排入議程，但尚未公布具體表決時程。若改革無法及時推動，7月1日起租金將依現行公式調整，最高可達5%。