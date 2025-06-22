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10犬離奇亡 華男馴狗師涉虐待動物、毀滅證據被捕

編譯陳盈霖／綜合報導
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Happy K9 Academy的Yelp評級降為一星。（取自Yelp）
Happy K9 Academy的Yelp評級降為一星。（取自Yelp）

福斯（FOX）電視台報導，根據爾灣市警局，53歲華裔馴犬師薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，音譯）與其23歲女友劉婷芳（Tingfeng Lin，音譯），本月19日因虐待動物及毀滅證據被逮捕。據悉，至少有10隻狗在他們照護期間死亡。

警方表示，他們接獲一名寵物主人報案，該主人稱收到馴犬師訊息，告知他們的寵物狗在睡夢中死亡，而且已經被火化。當警局的動物服務單位開始調查後，發現至少有10隻狗在該馴犬師照護下死亡。警局指出，他們迅速從不同的火葬場找回多具犬隻遺體。基於包括試圖火化犬隻的可疑行為，相關單位逮捕上述兩人。

警方與獸醫專業人士合作，將犬隻進行解剖，以確定這些犬隻的死亡原因，究竟是意外還是蓄意所致。爾灣警局發言人Kyle Oldoerp表示，10隻死亡犬中，有9隻死於18日，而且被送往不同的火化機構。「如果屍檢結果顯示，這些狗死於意外中毒，警局可能會認為是意外；但如果解剖結果顯示是其他原因導致，則可能將調查引導致不同的方向。

不過，Kyle Oldoerp強調，即使調查結果顯示，這是一起意外，虐待動物及毀滅證據的指控，也可能不會取消。「就像你有義務照顧好孩子，如果因為忘記或其他原因，不小心把他們留在車內，也要受到相應的處罰。」

探員稱，薛鄺鍾以不同的公司名稱（包括Happy K9 Academy）在南加州替寵物主人服務。根據Yelp，多名用戶在該公司留下一星評論，不少人指出「他們的狗在睡夢中死亡，隨後被火化」。還有不少寵物主留言，緬懷其愛犬，有寵物主寫到「我5個月大的Pomeranian犬Cody，在送去照護後死亡。Cody去薛鄺鍾的店之前，是非常健康的。」

警方呼籲曾在受到該馴犬師服務，而且被告知狗狗在訓練期間突然死亡的主人與爾灣市警局聯繫[email protected]

寵物 爾灣 加州

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