家中有蟻害 租客可請房東處理

南加地區「螞蟻提早出沒」可能與2024年底以來的氣候乾旱與環境變動有關聯。示意圖，（取自Pixabay）

近日，南加 地區有居民發現家中與社區周遭的螞蟻活動頻繁，以往7、8月才會看到螞蟻出現在廚房或浴室，但今年自5月底起，螞蟻就大量出沒，令人頭痛不已。專家指出，「螞蟻提早出沒」可能與2024年底以來的氣候乾旱與環境變動有密切關聯。

根據氣象資料，南加地區自去年冬季至今年春季的降雨量普遍偏低，1月與4月的降雨量明顯少於歷年同期。1月底多地還發生山林野火，進一步破壞地表與土壤環境，可能導致野外的螞蟻巢穴不穩，並向居民住宅區搬遷。此外，進入春季後氣溫回升較快，也加速螞蟻繁殖與出動節奏。南加昆蟲研究專家Brian Brown指出，乾燥與炎熱交替的氣候，通常是促使螞蟻大量出沒的重要原因。

根據專業除蟲公司Fenn Termite & Pest Control的說法，除了氣候因素，南加作為高度都市化的地區，食物殘渣、垃圾、未密封的食物容器等，都可能吸引螞蟻進入民宅覓食。一旦發現有穩定的食物來源，螞蟻會迅速擴張路徑，甚至在牆體或地板內建立巢穴。

目前洛杉磯最常見的螞蟻種類為阿根廷螞蟻（Argentine ant），其特徵是行動迅速、築巢密集、擁有大型蟻群，且喜歡聚集於廚房、水槽與植物盆栽附近。另一種常見的「臭家螞蟻」（Odorous house ant），則因其在受壓時會釋放出惡臭氣味而得名，偏好糖類食物，經常出現在浴室與廚房的角落。

若家中出現螞蟻，Fenn Termite & Pest Control的專員提供以下幾項防治建議，包括：保持居家清潔，定期掃地吸塵，清理食物碎屑與液體殘留；封堵門窗、管線周邊縫隙，防止螞蟻進入；使用密封容器，妥善儲存食物與寵物飼料，垃圾桶也應蓋緊；修理水管漏水、清除戶外積水，減少水源吸引；使用市售誘餌與陷阱，可讓工蟻將毒素帶回巢穴，達到整巢滅除效果；若情況嚴重，則建議聯絡專業除蟲公司協助處理，避免蟻害擴散。

值得一提的是，若租屋處出現螞蟻或其他蟲害，根據加州 民法的規定，房東有責任提供適居、安全、無害蟲滋擾的居住環境，因此租客 可主動向房東反映情況並請求處理。如果房東未能妥善因應，租客亦可向當地住房局或城市代辦單位申訴。

專家提醒，螞蟻入侵一旦形成路徑與巢穴，後續清除的難度將大幅提高。建議居民及早觀察家中是否有螞蟻行跡，並採取預防措施，從源頭遏止其入侵行為。