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律師：雇非法勞工 小心「職業碰瓷」

記者張宏／洛杉磯報導
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餐廳老闆雇用非法勞工有風險；示意圖。（取自Pexels@Anna Shvets）
餐廳老闆雇用非法勞工有風險；示意圖。（取自Pexels@Anna Shvets）

雇傭非法勞工隱患多，華人雇主要小心觸法。律師劉龍珠表示，聘非法勞工陷阱多，最好自保方式是不要聘請，且要小心那些「職業碰瓷」的非法勞工。

劉龍珠表示，很多華人雇主找非法勞工，主要是認為其薪水不高且剛來美國幹活賣力、比較單純，找事的可能性比較小，但殊不知背後隱患頗多。一些非法勞工貌似忠厚，實際狡猾，有些人甚至背後有產業鏈指使，形成「職業碰瓷」打工者。他們通常在一個地方工作不超過一個月，就開始告老闆違反勞工法，罪名是雇傭非法移民和偷稅漏稅。

常見結果是老闆不想惹事，會支付一定賠償金，通常是1萬元起跳尋求和解，很少超過2萬元。但也有老闆不信邪，和對方硬碰硬，勞工去國稅局和勞工局舉報，而雇主去移民局檢舉。雖然餐廳因此也有被罰風險，但通常移民局刑事檢控業者可能性較小。

他說，雙方如果進入互相威脅階段，那就是比誰狠。尤其現在移民暨海關執法局（ICE）抓捕非法勞工風聲緊，雇主會相對更有優勢，但最好的辦法，仍是不要雇傭非法移民。「占便宜總會有風險。」當然也有一些華人老闆出於同情，即使薪水照付，甚至用支票以確保支付工資有記錄，但同樣非法，因為可能涉偷稅漏稅。總之，請非法移民不是違反勞工法就是稅法，或者移民法。聘請合法勞工，雖然成本上升，但也相對保護合法勞工的工作機會。

一名不願透露姓名的華人餐廳業者表示，他近期雇傭非法員工被對方提告，該員工被解雇後，不僅索要錢財，還致電衛生局舉報他的餐廳有衛生問題，而衛生局接到舉報就要來調查，對其生意造成重大影響。他和衛生局溝通，對方也表示無奈，因為接到舉報，他們就有義務要查，不過也可將其舉報記錄作為法庭證據，證實對方動機不純。

非法移民 華人 國稅局

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