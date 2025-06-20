ICE掃蕩華人區影片曝光 圍觀遭槍指、錯抓越裔至非洲

聯邦移民執法者常駕駛無標識的外表看似普通汽車，逮捕無證移民。（取自X@HSI Los Angeles）

聯邦移民 執法人員18日掃蕩華人聚居的巴沙迪那市，帶走數名無證客。這些逮捕行動在社媒引起熱議，包括一段視頻顯示，執法人員用槍指圍觀群眾。另一段視頻中，兩位臨時工在車站等公車，被埋伏在附近執法者逮捕。選區包括巴沙迪那市的國會眾議員趙美心 則透露，有越南 裔被錯遣返至非洲蘇丹，其在越南的家人很著急。

根據KTLA5電視台等多家媒體報導，18日上午，一輛聯邦移民執法人員駕駛的無標識黑色汽車，停在十字路口等紅燈，有圍觀群眾靠近拍攝車輛後方的車牌。這時，從車上跳下一名穿著普通服裝的執法人員，掏槍指著該拍攝者，並將其喝退。目前該視頻的具體拍攝地點不得而知，但根據其他多方消息，聯邦執法人員在巴沙迪那市Orange Grove大道和Los Robles大道附近，進行多場無證移民逮捕行動。

趙美心接受本報採訪時表示，「該無辜民眾只是在拍攝視頻，何至於被執法人員拿槍指？」

在其他社群流傳的視頻中，巴沙迪那市一家漢堡店外，執法人員將正在等公車的兩人逮捕，時間是上午6時30分。根據KTLA5電視台，被捕者的朋友表示，這些臨時工在等公車，就被聯邦執法人員帶走。上午9時，執法人員再次回到該地，但不清楚是否逮捕其他人。

趙美心指出，巴沙迪那市18日有六人被捕。她下午前往洛市中心的大都會拘留中心探望這些被捕者，卻被拒絕入內。「我作為國會成員，有權進入國土安全部的設施；但卻被非法拒絕，我為此感到憤怒。」趙美心目前不知曉這些被捕者中是否有華人。她知道近期有一名越南裔被遣返，但被錯送到非洲蘇丹，其在越南的親人心急如焚。

趙美心說，聯邦執法部門在大街上隨意逮捕民眾，就連美國公民也抓走。「他們戴面罩、拿武器，就像民兵。他們給家庭帶來恐懼，破壞社區安寧。這不是執法，是對權力的濫用。」

趙美心表示，未來她會努力保證這些被逮捕者的憲法權利，其次會投訴聯邦執法部門，他們在蒙面、不穿制服、沒有逮捕令的情況下抓人，這不合理。

巴沙迪那市18日用中文在的其社群媒體X上PO文，「市內多處地點有多起移民執法行動報告，我們正積極調查社群的帖文、照片和視頻，以便更好了解情況。巴沙迪那市明確指出，市政府和警局，均不參與聯邦民事移民法的執行。接聽報警電話或提供市政服務，不會詢問當事人移民身分。移民執法屬聯邦政府管轄，包括巴沙迪那市在內的州和地方政府，不執行聯邦移民法。相反，作為地方政府的職責，是專注服務社區。市府對該地區近期聯邦移民執法行動的擔憂和悲傷，感同身受。」

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