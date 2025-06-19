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華男街頭驚呼「救命」被疑似ICE強行押走 民眾質疑光天化日下綁架

記者王若然／洛杉磯報導
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數名疑似ICE執法人員將華男押送進一輛無任何執法標識的車內。（IG@asianwithattitudes提供）
數名疑似ICE執法人員將華男押送進一輛無任何執法標識的車內。（IG@asianwithattitudes提供）

近日，一則發布在Instagram上的視頻，在網路掀起軒然大波。一名在洛杉磯市中心大街上的華裔男子，被疑似稝移民暨海關執法局（ICE）執法人員五花大綁暴力押送上車，過程中他大喊救命並試圖掙脫。

視頻來源：asianwithattitudes提供；記者王若然／製作

根據@asianwithattitudes 17日在其Instagram帳號上PO出的一則視頻，洛杉磯市中心一名身穿白衣的華裔男子，正在掙扎喊救命。他至少被兩個身材強壯女子按在牆上，後者還在為他戴手銬。視頻中可以聽見他在用中文大喊，「救命啊，Help，ICE！」旁邊路人問他，「先生，你叫什麼名字？」這名華人說，「金山（Jinshan，音譯）。救命，ICE。」路人問，「你是本地人嗎？」這時，另一名路人驚慌的說，「天哪，他們在抓這個人。」「太可怕了。」那名華人全程都在大喊，試圖掙脫。

然而他得以掙脫的機會十分渺茫，不一會，從街道另一側又來兩個大漢，帶著口罩。他們先是指示旁邊的一名女子打開車門，之後他們與另兩名抓人女子一同將男子押送進車內。

一名華裔男子被疑似ICE暴力帶走。（IG@asianwithattitudes提...
一名華裔男子被疑似ICE暴力帶走。（IG@asianwithattitudes提供）

在視頻中，華裔男子聲稱的ICE執法人員共有五位，他們都穿著便服，戴口罩。沒有一個人穿著標有ICE或其他執法部門的制服。就連押送人的車輛，都是一輛不起眼的銀色轎車。

該視頻PO出後，引起民眾熱烈討論，有人質疑，「ICE需要穿制服，出示身分證件。若像視頻這樣，任何人都可以這樣上去搶劫別人，難道沒有什麼標準執法流程嗎？」還有人表示，「這難道不令人擔憂嗎？他們看起來不像是ICE，洛杉磯警察能不能查一下？」「這看起來就像光天化日下的綁架。」不過也有網友表示，「我見過的所有ICE特工，都像是科切拉音樂節上圍著花巾的人，不同的是，他們配戴武器。」

近日，在南加州多個城市移民執法行動中，確有不少執法人員沒有身著制服，且臉部被遮擋，這被稱為「臥底行動」。這樣的行動在社區引起民眾擔憂，對此，北加州兩名加州參議員威善高（Scott Wiener）和阿瑞昆（Jesse Arreguin）提出SB627「無秘密警察法案」，禁止在加州執法的聯邦及地方執法部門，在執法時遮蓋臉部，且必須在制服上清楚展示身分，包括其隸屬的部門與執法者姓名。

ICE 加州 洛杉磯

上一則

加州提法案 禁止執法人員蒙面

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