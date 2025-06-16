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經濟實惠移動屋 利弊兼具

記者啟鉻／洛杉磯報導
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圖為位於南加內陸地區的一處移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）
圖為位於南加內陸地區的一處移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）

隨著美國進入高齡化社會，越來越多退休人士開始尋找既負擔得起又生活便利的居住方案。在這樣的趨勢下，移動屋（Mobile Home）社區逐漸受到矚目，成為不少長者考慮的退休選項之一。因為門檻低、費用省，社區內活動也相對多元，為不少固定收入的長者提供了新的生活可能。不過，從Home Nation及有關移動屋綜合資訊了解到，移動屋生活並非沒有風險，從土地權屬到自然災害風險，皆需審慎評估。

低總價與高便利　吸引固定收入族群

在住房價格節節攀升情況下，傳統獨立屋或公寓對許多退休族而言負擔比較大。尤其在南加州等一些熱門退休地區，房價動輒數十萬美元。相較之下，移動屋本身價格相對較低，許多只需數萬美元，加上土地多為租賃，整體支出明顯下降。

此外，不少移動屋社區專為55歲以上人士設計，環境安靜、鄰里熟悉，社區內設有會館、泳池、步道等設施，並定期舉辦社交活動，如舞會、手工藝班與節慶聚會，對希望保持社交互動的退休族群而言，具有相當吸引力。

土地非自有　租金調漲存隱憂

然而，移動屋生活並非全無風險。首先，多數移動屋建立在業主租用的土地上，居民每月需支付地租，且費用可能隨市場行情上調。一旦地主決定出售土地或調整租金，住戶的生活穩定性恐受影響。此外，由於土地與住屋分屬不同所有權，移動屋難以申請傳統房屋貸款，購屋靈活性也因此受限。

結構安全較弱　天災風險需評估

移動屋雖符合聯邦建築規範，但其抗震與防風能力不及傳統住宅。在颶風多發區域，移動屋更易受到強風侵襲，而且南加州近年也發生龍捲風。保險公司對此類房屋亦設有較高保費或理賠限制，退休者在購買前應詳閱保單條款，並考量加裝固定設備或選擇較新穩固的屋型。

社區規範多　自由度須取捨

另有退休者指出，部分社區規定繁多，如限制寵物數量、訪客停留時間與屋外擺設等，可能影響日常生活自由。社區內也因年齡限制較嚴，缺乏年輕人口流動，對於希望多代同堂或家庭結構多元者而言，較難融入。

適合族群明確　實地考察為宜

專家提醒，有意搬入移動屋社區的退休人士，應多比較社區規則、租金條件與維護情況，並親自參觀了解社區氛圍，才能做出最符合自身需求與長期規劃的選擇。

經常有移動屋在尋求交易。（記者啟鉻／攝影）
經常有移動屋在尋求交易。（記者啟鉻／攝影）

退休 租金 加州

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