退休華裔按讚移動屋 稱像「世外桃源」

圖為位於內陸地區的一處移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）

當今在房價 日益高漲形勢下，部分美國華裔退休 人士，放棄費用較低的長者公寓，欣然選擇搬入風景宜人、生活節奏比較慢的移動屋社區，把這裡當作人生下半場的安穩居所。對他們而言，這不僅是一次住所的轉換，更是一場心靈的回歸。遠離煩囂，回歸簡樸。有人形容，住進移動屋社區，鄰里和樂融融，自在而充實，彷彿住進入了現代版的「世外桃源」。

台僑退休人士才廣懿住進了阿蘇薩（Azusa）山麓的一個55+(55歲以上）移動屋社區。她表示，經常有華人新移民誤解，甚至認為移動屋社區如同「貧民窟」，還有的說是「集裝箱」，這種說法完全是錯誤的。移動屋本身並不便宜。她八年前花費數萬美元購買了移動屋社區一棟物業，然後花費等同於房價整修，購屋費與裝修投入總計有十多萬美元。因為土地是租用，每個月繳土地租金 及公共設施費用，還有水電瓦斯費總計超過1000美元。她居住的住宅面積超過1400平方呎，由兩個部分組成，總共有三居室，由於升值原因，現在房價也在20幾萬美元。

才廣懿說，她所住社區有移動屋200多個單位，最大面積千餘平方呎，最小在900平方英尺左右。土地月租金大致年增加3%。每家都有自己遮蔭停車位，也有自家開闢的菜園，住宅周邊有植被種植。由於是55+社區，這裡沒有噪音干擾，孩童嬉鬧及年輕人莽撞轟鳴開車，所以顯得寧靜祥和，治安良好。鄰里關係也是非常友善，如果有陌生人出入鄰里也會互相告知。她說，有次一位住戶在家突發中風，行動困難，就打電話給鄰居尋求幫助，因為鄰居備有患者家鑰匙，就很快打開房門將患病鄰居送醫救治。

她說，移動屋社區可以理解為只有一層的獨立屋社區，周邊除了停車位外，都是住家院落，與鄰居都有一定距離。社區公共設施包括：Club House、公共游泳池、健身房、洗車場、洗衣房等。對於親友暫時入住也沒有限制。整個社區鄰近兩所大學校區，步行就可到附近購物中心和餐飲店，感覺很方便。