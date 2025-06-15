洛杉磯縣野火區購地 16組買家不乏華人

今年初發生大火的寶馬山花園，目前有多處土地掛牌出售。（美聯社）

聖蓋博谷論壇報報導，根據南加州 新聞集團（Southern California News Group）分析洛縣紀錄和Redfin數據，在今年初發生大規模火災的寶馬山花園（Pacific Palisades）和艾塔迪那（Altadena）地區，至少有72筆房產交易，是由16組買家買下，每組至少購買兩筆或以上土地。單一土地（single-lot）買家至少成交129筆，其中八筆土地，南加州新聞集團無法確認其買家身分。

根據Redfin，這兩個地區目前約有305筆土地掛牌出售，包括艾塔迪那86筆，寶馬山花園190筆、巴沙迪那15筆及日落梅薩（Sunset Mesa）14筆。追蹤土地銷售的房地產經紀報告的數據為艾塔迪那99筆，寶馬山206筆，略高於Redfin。

根據洛縣紀錄，以下是主要土地買家及其購買的土地數量，若從姓氏判斷，其中或不乏華裔 。

奪得史上勁球（Powerball）頭獎金額最高得主（20億4000萬美元）卡斯楚（Edwin Castro）公司，位於洛杉磯Black Lion Properties LLC，12筆土地。

杭廷頓灘Ocean Development Inc.，11筆。

聖地牙哥NP Altadena LLC，七筆。

格蘭岱Bloom Capital Investment公司，六筆。

巴沙迪那和哈岡華資方沈全球公司（Sheng Feng Gloval Inc.，譯音），六筆。

布班克Alex Agazaryan，四筆。

喬治亞州阿爾法利塔（Alpharetta）Iron Rings Altadena LLC，四筆。

亞凱迪亞 Arcadia Trading Co.，兩筆。

聖馬利諾Happy H&L LLC，兩筆。

亞凱迪亞華裔吳錦言和吳日強（Jinyan & Riqiang Wu，譯音），兩筆。

亞利桑那州哈瓦蘇湖城（Lake Havasu City）Legacy Ventures Enterprises Inc.，兩筆。

內華達州MLV Management LLC,，兩筆。

聖地牙哥縣的艾斯康地多（Escondido）亞裔陳李湯米和阮蘭（Tommy Tran Ly & Lan Nguyen，譯音），兩筆。

聖蓋博宜陽（Yiyang JL-USA Inc.，譯音），兩筆。

森林湖（Lake Forest）華裔夏有為和陳西丹（Youwei Xia & Xidan Chen），兩筆。

紅木城（Redwood City）華裔王英（Ying Wang），兩筆。