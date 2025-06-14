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假冒DMV名義誘付款 詐騙簡訊激增

記者張庭瑜/洛杉磯報導
美國多州出現大量假冒車管局（DMV）名義發送的詐騙簡訊。（示意圖取自Pexels）
美國多州出現大量假冒車管局（DMV）名義發送的詐騙簡訊。（示意圖取自Pexels）

近日，美國多州出現大量假冒車管局（DMV）名義發送的詐騙簡訊，誘騙民眾點擊虛假付款連結，要求支付未繳的過路費或交通違規罰單，並威脅若未即時處理，將面臨註銷車輛註冊、吊銷駕照、信用受損，甚至遭起訴。這類簡訊在加州、德州、佛州等地屢見不鮮，引發民眾熱議討論。

據悉，這些簡訊內容，多仿造正式機構語氣，甚至引用法規條文，如「加州行政法規第15C-16.003條」，並附上看似官方的網址連結，但實際上導向偽造的付款網站，意圖竊取個資與信用卡資訊。不少民眾發現，簡訊多來自國際電話號碼，例如+63、+66、+44等，有人甚至收到來自土耳其的號碼。簡訊中出現明顯錯誤的英文語句如「May 15st」或「16nd」，讓人警覺有異。

簡訊內容常以「DMV最終提醒」，表示收件人仍有未結清費用，若不在指定期限前繳清，將採取五項處分：註銷車輛註冊、吊銷駕照30天、將資料送入違規資料庫、加收35%手續費，以及影響信用評分。有民眾坦言，因曾有違規紀錄，一時未察險些受騙。

加州DMV發布聲明，強調DMV從未以簡訊方式向民眾催繳費用，也不會要求透過不明連結進行付款。DMV呼籲民眾提高警覺，「政府機關如需辦理重要事宜，幾乎不會透過簡訊聯繫。」聲明中建議民眾採取三項防詐措施：第一，勿回覆任何未經查證的簡訊；第二，如對內容存疑，應直接透過官網或撥打客服專線800-777-0133查詢；第三，避免在不明網站輸入任何個資或財務資料。

不少網友留言分享經歷，有人表示簡訊來得巧妙，讓他以為與自身罰單有關，一度輸入資料；也有人因簡訊提醒才想起尚未處理的交通罰單，哭笑不得。

詐騙簡訊訛稱依「加州行政法規第15C-16.003條」將對違規者採取五項處罰，並...
詐騙簡訊訛稱依「加州行政法規第15C-16.003條」將對違規者採取五項處罰，並附上看似正規的付款連結，要求於6月12日前繳清。簡訊同樣來自海外電話，錯誤百出，官方已證實此為詐騙手法之一。（記者張庭瑜/翻攝）
詐騙訊息自電子郵件格式帳號傳送，稱若未於4月27日前付款，將產生罰款或遭法律程序...
詐騙訊息自電子郵件格式帳號傳送，稱若未於4月27日前付款，將產生罰款或遭法律程序處理，誘導收件人點擊偽冒的「bayareafastrak」網址，實為釣魚網站。（記者張庭瑜/翻攝）
詐騙簡訊聲稱收件人在12月30日於FasTrak通道有通行紀錄，要求點擊連結立即...
詐騙簡訊聲稱收件人在12月30日於FasTrak通道有通行紀錄，要求點擊連結立即繳費，並強調若延遲付款將遭法律追訴。簡訊由+63開頭的國際號碼傳出，連結網域可疑，內容語句異常，實為詐騙。（記者張庭瑜/攝影）

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