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母自我驅逐 華裔混血女兒淚別

洛杉磯訊
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在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別，女兒Julie Ear拍攝影片記錄離別過程，於社群平台上引發廣泛關注與感動，目前已獲上百萬觀看。

51歲的Regina自1989年起定居洛杉磯市南區（South LA），長年擔任成衣工人，扶養孩子成家立業，是三位子女及三個孫子的母親與祖母。她多年來持續爭取美國公民身分，但尚未獲得，近期因為川普政府的移民執法趨嚴，讓她深感恐懼。

Regina的女兒Julie Ear是華裔與西裔混血，她在接受KTLA電視台採訪時表示，母親很怕有一天ICE會來家裡逮人。母親甚至不敢開車，怕被攔下後帶走。

為了掌控人生，Regina選擇主動離境。6月7日，一家人從洛杉磯開車南下墨西哥的蒂華納，準備送Regina搭上飛往墨西哥市的單程機票。途中發生插曲，Julie的妹妹忘帶護照，只好半路折返與繼父會合，最終趕在班機起飛前45分鐘到機場，與母親完成道別。

「我們雖然心碎，但媽媽希望以自己的方式離開，保有尊嚴。」Julie說。她在影片中描述母親為家辛勞，「她從15歲開始，一天工作12小時、每周六天，沒有犯罪記錄，是繳稅的納稅人，也從未領取糧食券、補助，甚至連我爸不在時，也沒申請過撫養費。」

Julie說，母親不願參與川普政府的「重返家園計畫」（Project Homecoming），該計畫為自願遣返者提供1000美元津貼與免費機票。「我不相信那是為無證客設計的，」Julie表示，一旦放棄掌控權，就可能再也拿不回來。

影片中也呈現這家人在機場等待的點滴、母親整理行李的畫面，以及最終擁抱道別的瞬間。Julie表示，母親曾叮囑她，「不要哭，要讓我平靜離開；好好照顧自己，也不要輕信你遇到的新朋友。」Julie則回應，「媽別擔心，我受到保護，很快就會去看妳。」

抵達墨西哥市後，Regina驅車五小時返回家鄉格雷羅州（Guerrero），與自己22年未見的母親團聚。這場跨越國界的母女重逢，也被拍攝並分享至網路，獲得數百萬次觀看與留言祝福。

「雖然這是我人生中最難的道別，但我相信這對她是好的」，Julie語帶哽咽地說。「如果你父母還在身邊，請今天就好好擁抱他們」。

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