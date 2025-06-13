華資業者遇霸王餐何其多…10多人拒付400元 業者用這招讓其付錢
疫情後吃霸王餐增加？南加華人聚集城市一家華人餐廳開業一月不到兩次遭遇客人吃霸王餐，最囂張的是對方十多個人吃掉400多美元，竟然以菜太鹹為由拒絕付帳，最後餐廳老闆出馬，用這招讓對方乖乖付帳。
該餐廳老闆丁先生表示，前兩天晚上9點左右，一群學生打扮的男女年輕人直接走進店後就要包房，然後打開菜單開始各種點菜，光是飲料就點了十瓶。十多個人最後消費400多元，在10點多結帳時，對方說菜太鹹拒絕付帳。當經理出來交涉時，對方態度囂張還罵髒話，要求經理打六折，經理表示沒這個權限。最後丁姓業者親自出馬，但對方直接說要拍攝視頻到網上曝光他們店內的菜不好吃，但丁老闆態度很堅決，少付一分錢都不可以。
丁老闆說，這些人一看就是蓄意來吃霸王餐，所以他的態度絕對不能放軟，因此直接對他們說，「我現在給你們拍視頻，你們也可以拍我，但你只要把視頻發到網上，我肯定能通過ID找到你，欠一分錢都要百倍償還。你們今天把錢付了，以後也別來了。」對方見他態度強硬，也不敢造次，開始說要大家AA，他直接讓一個人刷卡付帳。
丁老闆新店開張不到一個月，這已是第二次有人吃霸王餐，他說，之前是有兩三個人吃了70多美元的菜不想結帳，最後經理給打折才完事，但這次金額很大，且對方可能是慣犯，一次姑息，還會有下次。他感覺現在留學生比之前手緊，他在南加大的快餐店也遭遇兩次霸王餐，一次是一個老外女性帶著孩子，吃完說沒錢不結帳，遇到這種真沒錢的也沒辦法。還有一次是三個華人男子吃完說排骨沒炸透，有點生，本來餐廳處理是這道菜免單送菜，但對方不依不饒，還說有大腸桿菌要求人身賠償，最後只能強硬態度，讓對方有問題報警打官司都可，但前提是先把帳付清，最後對方乖乖付帳。
他說，遇到這種情況警察通常沒什麼作為，餐廳處理尺度要拿捏，他們現在是一點點收集這些吃霸王餐客人黑名單，以後遇到只能提前拒絕服務。
華人餐廳業者鹿強也經歷過客人吃霸王餐，他說，吃完飯不給錢就走人的沒有，但不給錢找藉口的有。曾有幾個30多歲的華人女性將一條魚幾乎吃完，說不新鮮，且拒絕支付全部帳單。還有更離譜的，有一個40多歲的男性點外賣，付錢拿回去吃得差不多，卻又拿回來說，吃得胃不舒服，要求全額退款。當餐廳詢問如何證明是食物不好以及哪裡不舒服時，對方直接說，「把錢退給我就舒服了，也不用看醫生。」
他說，還有一個老外點了兩三個菜，吃完說被魚刺卡到拒絕支付70-80美元的帳單，遇到這種情況，部分餐廳因為怕被告，就選擇算了。或者客人提出要求時，不管真假都會息事寧人。感覺吃霸王餐的人這兩年有變多的趨勢，以前不大有，疫情後多一些，但最多一個月一次。
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