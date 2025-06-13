律師：吃「霸王餐」涉盜竊、詐欺罪 將留案底

華人律師鄧彼得表示，吃霸王餐等於盜竊，可輕罪立案留案底。（鄧彼得提供）

最近南加華人 區餐廳接連有店家遭遇客人吃霸王餐，甚至霸王酒席的狀況，華人律師鄧彼得表示，去餐廳吃飯，當餐廳履行合約上菜完成後，客人如強詞奪理不付錢，屬於盜竊和詐欺，這是刑事犯罪，店家可報警讓警方到地區檢察官辦公室立案，雖屬輕罪但是留案底。

鄧彼得表示，針對華人餐廳遭遇吃霸王酒席，最後小額法庭判其勝訴的案件，他建議店家拿到法庭裁決後，做一個執行令，拿執行令和洛縣 警察一起到其銀行帳戶或工作單位直接扣除所欠金額。不過該客人的銀行帳號需要餐廳提供給警方，最好有其社安號碼，之後讓警察到其銀行帳戶強行扣除，或拿著法庭執行令，去其公司從對方薪水裡扣除。還有一種方法是告到加州 車管局（DMV），將其駕照吊銷，或扣押其車子，讓其無法開車。

他說，法律的存在就是保護正義一方，也可把這個人的信息報告給三大信用公司，讓其信用受損，該客人行為已違反合約精神，餐廳履行義務，把菜上全，但是客人沒有履行其職責，找各種理由，這種行為很惡劣。

鄧彼得說，餐廳要保留所有證據，如監控錄影、證人、菜單和收據，甚至這個客人汽車牌照和型號等，這些都是很必要的證據。如果是菜品沒有達到客人標準，比如菜或菜量和菜單描述不符，產生爭執就是民事糾紛；但是，如果客人不付錢的理由是強詞奪理，那就是詐欺盜竊，屬於刑事犯罪。餐廳可向當地警察局報告，警察會到加州地區檢察官立案，該罪名雖然是一個輕罪，但會留有案底，也許未來會影響其留在美國的合法身分。