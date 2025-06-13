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ICE執法 爾灣華資超市入列？市議員提醒要小心

記者王若然／爾灣報導
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爾灣市市議員Kathleen Treseder12日在Instagram發布消息，ICE將在爾灣市採取行動。（取自Kathleen Treseder的Instagram）
爾灣市市議員Kathleen Treseder12日在Instagram發布消息，ICE將在爾灣市採取行動。（取自Kathleen Treseder的Instagram）

美國移民暨海關執法局（ICE）在南加州的行動範圍擴大，12日據悉將在橙縣爾灣市（Irvine）掃蕩包括豪宅社區「花果山」（Orchard Hills）在內的多個地區。

根據爾灣市議員Kathleen Treseder 當日在Instagram發布的消息，「我們已經被通知，移民執法人員近日會在爾灣八至十個地點執法。」她說，「花果山是其中一個地點。如果你擔憂身分，請留在家中。」

爾灣花果山社區是當地有名的豪宅社區，因優雅的環境和較新的房子，一直以來頗受華人青睞。該社區房子幾乎每棟都是幾百萬的豪宅。

爾灣市移民權益社區組織「OC Rapid Response Network」在Instagram上發消息，稱ICE探員入駐該市的Marriot酒店，提醒周圍移民注意。「幾場抓捕行動就要展開。小心像大華超市、H Mart這樣的超市，甚至科技公司也要小心。」

Treseder在接受洛杉磯每日新聞採訪時表示，當天早上市政經理Oliver Chi打電話告訴她ICE將要在爾灣市展開行動。她表示ICE事先通知了該市行政人員，市政經理再通知市議員。Treseder說，她並不清楚被突擊的這八至十個地點，僅通過一點提示，得知其中一個地點是花果山。她說，「我不想ICE來我們城市。」

此外，爾灣市警局發言人Kyle Oldoerp說，當天早上也收到ICE即將在該市行動的通知，但他們並未被告知具體地點。「我們不認為他們會隨意逮捕。」他說，ICE會針對已知的罪犯。

爾灣 ICE 移民

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