特斯拉全自駕頻傳事故 華人求助律師遭拒 擬組苦主大聯盟

警察的出警紀錄。（劉先生提供）

行車記錄儀畫面顯示，車輛撞上了路邊的石質護欄。（劉先生提供）

特斯拉 全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD）系統近年來廣受車主關注與爭議。雖然該系統為駕駛者提供更高便捷性，但近期接連傳出疑似與FSD相關車禍，引發使用者對其安全性的質疑。一名南加 州華人 車主稱，近日在使用FSD期間發生交通事故，不僅對特斯拉的處理態度感到失望，更有意組織「苦主大聯盟」，號召其他有相同經歷的車主共同爭取權益。

視頻來源：受訪者提供 記者朱敏梓/後製

車撞護欄 險衝下高架橋

事故發生於6月1日清晨約6時，南加居民劉澄宇（Fernando Lau）駕駛Tesla Cybertruck，載著兩位友人自亞凱迪亞市前往洛杉磯國際機場，行程全程啟用FSD功能。當車輛行駛至105號高速公路接近機場入口一處的急彎路段時，FSD系統未如預期減速，車輛仍以約每小時30至40英里的速度前進，而該路段限速僅25英里。車輛隨即撞上石質護欄，造成前擋風玻璃碎裂，預估維修費用高達4000至5000美元，所幸無人受傷。

劉先生表示，若非Cybertruck車身結構堅固，「換作其他車輛，極有可能因衝擊翻覆或衝下高架橋」。他指出，這輛Cybertruck為高階Foundation Series版本，當初購車時除車價外，還額外支付逾2萬美元升級費用，FSD即包含其中。他坦言，初期使用FSD時感受良好，八成駕駛時間皆依賴該功能，但近來卻頻頻發生問題，已對其信任大打折扣。

身為特斯拉長期用戶，劉先生家中擁有多輛Tesla車款。他透露，其中一輛Model Y已在亞凱迪亞與蒙羅維亞路段兩度偏離正常行車道，誤駛至對向車道。雖能即時手動介入修正，但他擔憂若是駕駛技術較不熟練的家人駕車，且車上載有孩童，後果將不堪設想。此外，他曾目睹車輛在行駛過程中偏移至輕軌道，嚴重威脅安全。

Cybertruck前擋風玻璃碎裂。（劉先生提供）

另一起驚險經歷發生在三個月前。當時他開車載全家行駛在10號高速公路，車速約70英里，前方突發車禍需減速避讓，FSD卻無預警持續加速，且未發出警告，險釀大禍。劉先生事後諮詢多位AI技術專家，對方指出FSD目前仍難以準確辨識車道線，在複雜路況下容易誤判。此外，他還發現，當車輛行駛在Carpool車道時，系統竟會在禁止變道的白色雙實線處自動駛出，若遭警方拍照取締，罰款高達700美元。

「我們簽了waiver，不代表特斯拉可以推卸一切責任，」劉先生強調，消費者在正當使用FSD功能的情況下，發生意外卻被要求全盤負責，完全不合理。他指出，身邊有許多開特斯拉的朋友近來也反映自駕系統有異常偏航、誤闖火車道或突然切換車道等問題。

更讓他感到無奈的是，當他尋求律師協助時，卻遭到多位律師婉拒接案，對方表示「這種事發生不少，但很難對抗特斯拉這樣的大企業」。因此，劉先生正計畫發起一個由特斯拉華人車主組成的「苦主大聯盟」，希望能集結眾人聲音，共同爭取合理賠償與系統改進。

FSD賣1.5萬 廠商卻撇責

「我們每個人至少花8000到1萬5000美元購買FSD功能，卻要在失靈出事後獨自承擔一切，這不是技術失誤，而是產品責任問題。」劉先生呼籲其他有相同遭遇的車主聯繫他，一同討回公道。

FSD技術自問世以來，爭議不斷。今年初，一位住在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的科技公司執行長Jesse Lyu就分享一段驚險影片，指出其Tesla車輛在FSD模式下錯誤導向，竟駛上正有列車駛來的輕軌軌道。為了保命，他被迫闖紅燈逃生，影片上傳後在網路上引發超過72萬次點閱與廣泛討論，質疑聲浪四起。英國泰晤士報於5月在洛杉磯地區測試FSD，結果顯示車輛在高速公路上反應遲緩、差點撞上前車，甚至在市區進行U型迴轉時陷入僵持無法繼續。

另一位南加華人J先生亦直言，「FSD這個名稱本身就帶有誤導成分」，讓大眾誤以為可完全放手駕駛，實際上卻只是輔助系統，駕駛人仍需隨時介入操作。

目前，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已對特斯拉FSD展開多起調查，並要求公司針對事故紀錄提供資料。不過在消費者實際受害與法律責任之間，仍存許多灰色地帶。特斯拉官方則一貫強調駕駛應全程專注，系統僅作為輔助功能使用。

有相同經歷的特斯拉車主可以聯繫[email protected]。