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移民排期快轉 律師：與政府掃蕩沒有直接關聯

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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美國職業移民排期近兩個月明顯前進，引發綠卡申請人關注申請進度與政策走向。(示意圖，Unsplash/Kelly Sikkema)
美國職業移民排期近兩個月明顯前進，引發綠卡申請人關注申請進度與政策走向。(示意圖，Unsplash/Kelly Sikkema)

美國移民局近期公布的排期顯示，職業移民類別在6月與7月連續兩個月皆出現明顯前進，令不少移民申請人關注是否與聯邦政府近期加強掃蕩無證移民有關。對此，南加州移民律師許俊良表示，目前並無任何官方公告顯示排期變動與移民執法行動有直接關聯，應屬移民局行政作業節奏的自然反映。

「目前看不出排期加快與ICE掃蕩行動之間有明確關聯，」許俊良指出。他表示，近期的排期變化應主要反映「移民局在分配名額與審核進度上的調整」，特別是EB-3在7月前進兩個月、其他職業移民類別也有前進一周左右，或維持不動的狀況，整體仍屬排期正常調整範圍。

許俊良也提醒，雖然排期前進對申請人來說是利多，但近期移民執法行動升溫，民眾仍應保持警覺。他建議，不論身分是否穩定，日常外出應隨身攜帶護照、駕照、移民局批准書、以及公司或學校聯絡人的電話，「在遇到臨檢或查問時，有機會證明身分，保障自己。」不同移民身分需留意的細節繁多，建議申請人密切關注排期變化與政策更新，並與專業律師保持聯繫，以確保申請進度順利且合法合規。

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