我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

抗議行動變調零元購 洛市中心多店遭洗劫

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
9日深夜，位於第八街與百老匯大道街口的Apple Tower Theatre專賣店遭洗劫。（取自APPLE官網）
9日深夜，位於第八街與百老匯大道街口的Apple Tower Theatre專賣店遭洗劫。（取自APPLE官網）

針對移民突襲行動的連續抗議活動邁入第四天，9日（周一）深夜，洛杉磯市中心爆發多起搶劫與破壞事件，多家高端商店遭到闖入與洗劫。這些商店包括阿迪達斯、蘋果、Shoe Palace、CVS、一家大麻藥房、一家藥局和一家珠寶店。目前尚不清楚這些嫌疑人是否參與了正在進行的抗議活動，還是只是趁火打劫。

10日（周二）上午，位於第八街與百老匯大道交口的Apple Tower Theatre專賣店正進行清理作業，該店在前一晚遭人砸窗闖入，大量商品被盜。店面玻璃上被噴上「No ICE」字樣，地上滿是破碎玻璃，現場散落一些物品。據報，歹徒偷走多部iPhone、Apple Watch、筆記型電腦與充電器等高價電子產品。警方午夜時分逮捕了兩名嫌犯。

除蘋果門店外，多家珠寶店也在同日晚間遭洗劫。在第六街與百老匯交口，可見大批民眾聚集於店家門前，珠寶展示盒被棄置在人行道上。一名珠寶商表示，他親眼目睹至少四起搶劫未遂事件發生於洛杉磯珠寶區。

另在第八街與Main Street附近，警方制伏一名涉嫌闖入Shoe Palace鞋店的嫌犯，其餘涉案嫌疑人則逃離現場。一名目擊者指出，他看到有人使用工具與鋸子強行破壞店面進入。

一位洛市中心的企業主表示，在得知生意受損後，他凌晨2時搭乘巴士趕到這，「我不敢開車過來」。這位店主補充，這已經不是抗議活動第一次擾亂他的生意了。

對於系列騷亂，洛杉磯縣檢察署已指派檢察官團隊，將根據逮捕報告與社群媒體紀錄進行調查，研擬是否提出刑事指控。洛市警方與市府多次譴責「趁亂行搶的煽動者」，強調此類行為與和平示威訴求無關，純屬藉機犯罪。

歷史核心商圈改善區（Historic Core Business Improvement District）執行長Blair Besten呼籲市府立即實施宵禁，並請求國民兵進駐協助恢復秩序。

貝斯將這波動亂歸因於上周五川普政府無預警加強ICE突襲行動。她質疑執法標準：「本屆政府曾承諾只會鎖定有案底的暴力罪犯，但如今從毒販轉向打工的移民、市井小民、甚至Home Depot的員工，這是怎麼回事？」

洛杉磯 百老匯 移民

上一則

洛杉磯市長宣布宵禁 華埠多區在內

延伸閱讀

洛杉磯市長宣布：10日起部分地區實施宵禁

洛杉磯市長宣布：10日起部分地區實施宵禁
川普批加州示威者「畜牲」：洛杉磯變垃圾堆 要長期駐軍

川普批加州示威者「畜牲」：洛杉磯變垃圾堆 要長期駐軍
川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人

川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人
市長譴責川普製造混亂 將LA當成強硬政策實驗場

市長譴責川普製造混亂 將LA當成強硬政策實驗場
不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯

不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯
南加內陸200人抗議ICE突襲 警方低調避免衝突升級

南加內陸200人抗議ICE突襲 警方低調避免衝突升級

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
華埠百老匯大道上，一台垃圾桶車正在燃燒，周圍聚集許多民眾。（記者劉子為/攝影）

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

2025-06-09 14:25
現場至少有100人圍堵聯邦執法人員車輛。（木林森提供）

ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議

2025-06-06 18:53

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效