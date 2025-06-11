申請來美旅遊簽證 未滿14歲也要面試

美國國務院簽證預約系統官網10日最新發布關於赴美旅遊簽證新規定，要求未滿14歲的申請人也要進行面試，新規即日生效。（美國國務院簽證預約系統官網截圖）

美國國務院簽證 預約系統官網10日發布關於赴美旅遊簽證新規定，要求未滿14歲的申請人也要進行面試，新規即日生效。同時也對首批十年多次簽證持有者在續簽時加大審查力度，導致簽證申請周期延長，通過率下降。

新規定要求自6月10日起，所有未滿14歲且將在美國駐華使領館遞交非移民簽證申請的申請人，須在預約後由至少父母一方陪同面談 (建議父母雙方共同前往)，因他們將不再符合免面談代傳遞的資格。他們需攜帶以下原件（非影本）一同出席訪談，包括未成年申請人的出生證明、戶口本、父母雙方護照 （新舊護照）和父母結婚證書。而在6月10日前透過免面談代傳遞程序向美國駐華使領館遞交申請的14歲以下申請人仍可無需面試，但申請人仍會被要求親自出席美國駐華使領館的面談。

簽證面談也有新要求，自5月1日起，所有簽證申請人必須攜帶與線上預約時使用的DS-160簽證申請表確認號（以AA開頭的條碼號）相符的表格出席面談。若申請人出席面談時，DS-160條碼與預約檔案中的號碼不符，將無法參加面談。如果面談需要選擇的簽證類型必須與選擇免面談申請的簽證類型一致，並請選擇預約普通面談。預約面談時請不要再選擇免面談代傳遞服務。

網站也提到美國大使館 已超過三年半無法招募當地員工。 因此預計今年夏季大使館的簽證處理量為去年夏季的一半。簽證申請處理和等待時間將會變長。

網友對此反應不一。有人存在困惑，不清楚是父母先面談獲得簽證後再帶孩子去面談，還是要一起面談獲得簽證。有網友表示，以前面談時父母一方如非面談（一方不申請或者已有簽證），根本進不去面簽大廳，現在不知道孩子是否可與父母一起。

也有網友表示，簽證程序愈來愈繁瑣，獲得簽證難度變大，現在北京上海這些大城市旅遊簽證最早預約時間都要到8、9月份。14歲以下孩子面談最難的是等待過程，面簽排隊通常要至少一兩個小時，且不能玩手機，一直保持安靜站隊，但讓那些幾歲的小孩老老實實站著不現實。現在大使館面簽管理愈來愈嚴格，鑰匙都不能帶，像北京大使館，從外面就開始排長隊，全過程差不多要一上午，小孩去面簽只是受罪，沒有任何意義，純粹難為人。