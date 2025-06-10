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中國玩偶太火 南加賊闖美甲店 目標直指Labubu

編譯陳盈霖／綜合報導
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橙市化妝品店the Make Up Shake日前遭竊，歹徒竊取店內收藏級Labubu。（谷哥地圖）
橙市化妝品店the Make Up Shake日前遭竊，歹徒竊取店內收藏級Labubu。（谷哥地圖）

福斯電視台FOX 11報導，全球瘋搶的中國絨毛玩偶「泡泡瑪特」（POP MART）旗下潮玩IP「THE MONSTERS 精靈天團」中的角色Labubu，近來在美國成為炙手可熱的商品，網上以超過200美元價格轉售。然而，這款當紅潮玩也成竊賊目標。橙市托斯汀街（Tustin Street）上，由一對夫妻經營的The Makeup Shack化妝品店於本月3日清晨5時左右遭竊，竊賊盜走現金及稀有的收藏級Labubu。

根據監控錄像，三名男子翻箱倒櫃地搜刮店內物品，目標直指Labubu。店主指出，嫌犯還盜走一個保險箱，裡面有數千美元、公司車輛所有權證書、一台iMac桌上型電腦，及包括Yeezy鞋款在內的個人物品。

根據店主描述，嫌犯駕駛一輛黑色新款SUV，打碎店舖正門的玻璃入內行竊。「我們盡力為顧客服務，引進流行商品，讓他們可在這裡找到需要的一切。我們辛苦搜羅的商品只為方便客戶，現在卻被人奪走，讓我們心碎不已」該店聯合創辦人Bertony Quezada說。他們表示，這並非他們第一次遭歹徒覬覦，但是第一次以特定收藏品為目標的竊盜案。目前警方正調查此事。

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