還原車禍現場保障權益 專家：行車記錄器不可少

林大衛建議，為保障車主權益，行車記錄器必不可少，而且最好是前後雙鏡頭。（圖／受訪者提供）

在以駕車為主要出行方式的加州 ，小型車禍並不罕見。如何在車禍中維護自身權益、避免有理說不清？資深保險 顧問林大衛提醒，駕駛人務必提早了解相關保險配置與事故應對方式，才能真正保障自身。

應女士近期在一起輕微車禍中遭遇對方駕駛無保險情況，盡管是對方全責，這促使她深入研究保險與蒐證方式。她表示，雖然許多新車配有碰撞偵測系統或事故感應功能，但並不等於行車記錄器，因為有時碰撞輕微，不會被系統偵測到。此外，就算有錄像，也不能掉以輕心，比如像特斯拉的哨兵模式，若未即時手動觸發錄影或在撞擊當下鳴笛啟動緊急錄製，系統將在短時間內自動覆蓋影片，導致證據可能消失。

林大衛指出，「撞擊角度」是判定責任歸屬的關鍵，通常由現場錄影和第三方目擊者證詞決定。因此，為保障車主權益，行車記錄器必不可少。他建議車主安裝前後雙鏡頭的行車記錄器，能全方位捕捉駕駛動態，在出車禍時給車主提供有力證據。

林大衛表示，在事故發生後，最重要的是冷靜應對，避免情緒衝突。他建議駕駛人，「第一時間應拍下對方車牌、碰撞角度、現場環境，並蒐集第三方證人資料，像是路人、店員或其他駕駛的聯絡方式」。他也提醒，千萬不要因對方逃逸而選擇追車，這樣做不但危險，也容易讓局勢惡化。

談及保險內容時，林大衛強調無保險駕駛人傷害險（UM Coverage）的重要性。他指出，雖然這並非法律規定必須購買的項目，但在目前無保駕駛頻率升高、保費 高漲的背景下，這項選擇性保險幾乎成了標配。他建議車主定期向保險業務確認自己的保單內容是否包含UM Coverage，並了解這項保障是否涵蓋「車損」和「人傷」兩部分。

針對許多駕駛人會因害怕保費上漲而不敢報案，甚至試圖私下協商或謊報事故，林大衛表示，「謊報、肇逃事故是保險詐欺，是犯法的，一旦被查出，後果可能比你想像中嚴重得多」。他舉例說，有些人明明自己倒車撞到牆，卻謊稱被人撞了後逃逸，這樣一來不但失去理賠資格，還可能遭到保險公司與警方雙重追究。