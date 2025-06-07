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SUV車頂夾層藏毒品104磅 聖地牙哥遭攔查落網

洛杉磯訊
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美國邊境巡邏隊從一輛SUV車頂夾層查獲104磅可卡因。（圖片來自CBP）
美國邊境巡邏隊從一輛SUV車頂夾層查獲104磅可卡因。（圖片來自CBP）

根據海關與邊境巡邏局（CBP）最新消息，美國邊境巡邏隊日前在聖地牙哥轄區內成功攔截一起重大毒品走私事件，從一輛SUV的改裝車頂中查獲104磅可卡因，市值估計達70萬8000美元，涉案嫌犯美國公民當場被捕。

事件發生於6月4日下午1時50分，地點位於內陸帝國的坦密庫拉市（Temecula）地區。當時，隸屬聖地牙哥分區紐頓-阿茲拉克站（Newton-Azrak Station）的邊境巡邏隊員，於15號州際公路北向的移民檢查站對一輛銀色SUV進行攔查。

巡邏隊員與駕駛進行初步訪談後，請求緝毒犬協助搜查，結果緝毒犬對車輛發出可疑信號。進一步深入檢查下，執法人員驚見車頂設有改裝的電動隱藏夾層，內藏多達40包可疑包裹。

這批包裹隨後被運回紐頓-阿茲拉克站秤重與化驗，證實內含104磅可卡因。國土安全調查局已接手嫌犯與毒品，依聯邦法21 USC 844（非法持有受管制物質）與21 USC 841（意圖販售持有毒品）提出公訴。

根據邊境巡邏隊統計，聖地牙哥分區自本財政年度以來，已查獲2356磅安非他命、2587磅可卡因、250磅芬太尼與56磅海洛因。邊境巡邏隊表示，為防範非法人口、毒品與其他違禁品走私進入境內，執法人員將持續加強對遠離邊境的交通要道進行監控。民眾如發現可疑活動，可撥打911或聯絡聖地牙哥分區（619）498-9900通報。

美國邊境巡邏隊從SUV改裝車頂中查獲104磅可卡因。(圖片來自CBP)
美國邊境巡邏隊從SUV改裝車頂中查獲104磅可卡因。(圖片來自CBP)

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