SUV車頂夾層藏毒品104磅 聖地牙哥遭攔查落網

美國邊境巡邏隊從一輛SUV車頂夾層查獲104磅可卡因。（圖片來自CBP）

根據海關與邊境 巡邏局（CBP）最新消息，美國邊境巡邏隊日前在聖地牙哥 轄區內成功攔截一起重大毒品走私事件，從一輛SUV 的改裝車頂中查獲104磅可卡因，市值估計達70萬8000美元，涉案嫌犯美國公民當場被捕。

事件發生於6月4日下午1時50分，地點位於內陸帝國的坦密庫拉市（Temecula）地區。當時，隸屬聖地牙哥分區紐頓-阿茲拉克站（Newton-Azrak Station）的邊境巡邏隊員，於15號州際公路北向的移民檢查站對一輛銀色SUV進行攔查。

巡邏隊員與駕駛進行初步訪談後，請求緝毒犬協助搜查，結果緝毒犬對車輛發出可疑信號。進一步深入檢查下，執法人員驚見車頂設有改裝的電動隱藏夾層，內藏多達40包可疑包裹。

這批包裹隨後被運回紐頓-阿茲拉克站秤重與化驗，證實內含104磅可卡因。國土安全調查局已接手嫌犯與毒品，依聯邦法21 USC 844（非法持有受管制物質）與21 USC 841（意圖販售持有毒品）提出公訴。