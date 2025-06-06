我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我早知道會這樣…MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

川普哈佛禁令又被擋…今日你應知道5件事

賣礦泉水雜貨店收25%小費 華人：十幾年從未見

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人買日用品雜貨，被收取高達25%的小費。此為示意圖。（Pexels）
華人買日用品雜貨，被收取高達25%的小費。此為示意圖。（Pexels）

美國的小費文化受到愈來愈多人關注，特別是疫情後水漲船高讓很多人質疑。華人經濟學家日前向本報分享自己的經歷，稱在一家賣礦泉水等日用品的雜貨店消費時，帳單上竟然出現小費選項，甚至高達25%。

聯合國NGO國際戰略家聯盟專家委員會主任、經濟學專家趙雲龍敘述，他有一次去一家小百貨店購買礦泉水等日常商品，結帳刷卡時，界面上跳出的小費選項讓他大感意外。「這只是一家普通的雜貨店，並未提供額外服務，卻索要高達20%至25%的小費，在美國生活的十幾年，我從未遇到過。」趙雲龍坦言，當時雖然出於紳士心態支付小費，但內心仍覺得難以接受，甚至對這戶商家有些反感。

趙雲龍表示，他一直認為支付小費的初衷是尊重服務行業人員，特別是餐飲行業，理解服務生依靠小費生活的生存現狀。因此在餐廳消費時，無論對方服務多少，他通常都會支付較高的小費，我習慣給20%的小費，有時候光顧熟人、朋友的餐廳，趙雲龍更會給出30%的小費。

但最近幾年小費文化的變化，也讓趙雲龍深有感觸，不僅餐廳小費比例不斷攀升，就連一些非服務行業也開始索要小費。他解釋說，以餐廳為例，過去消費者一般給15%的小費，現在普遍要20%，甚至有些還出現高達25%、30%、或更高。對於一些華人餐廳出現強行追討小費的行為，他認為非常不禮貌，推測這家店或許經營困難，才會想盡辦法從顧客手中獲取更多收入。

小費 華人 疫情

上一則

富樂頓女大生命案 動機不明

下一則

電子螢幕預先輸入小費 顧客最反感

延伸閱讀

賣礦泉水雜貨店收25%小費 華人無奈「十幾年未見」

賣礦泉水雜貨店收25%小費 華人無奈「十幾年未見」
單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單
旅遊詐騙事件頻傳 全球這幾個城市最普遍

旅遊詐騙事件頻傳 全球這幾個城市最普遍
全美首例 7月起伊州稅金小費禁收刷卡費

全美首例 7月起伊州稅金小費禁收刷卡費
哪些情況 可以不必給小費？

哪些情況 可以不必給小費？
餐飲、住宿、美容…小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

餐飲、住宿、美容…小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）

白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

2025-06-02 02:19
南加州知名義式連鎖餐廳近日遭ICE突擊搜查，至少兩名員工被帶走，七家分店全數暫時關閉。（美聯社）

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

2025-06-02 18:33

超人氣

更多 >
4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案