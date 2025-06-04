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入住旅館被床蝨咬 「身心靈嚴重受創」 獲判賠200萬元

編譯組／綜合報導
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「岸邊客棧」床蝨事件敗訴，律師表示將上訴。（取自Google街景）
「岸邊客棧」床蝨事件敗訴，律師表示將上訴。（取自Google街景）

范杜拉市（Ventura City）海邊的「岸邊客棧」（Shores Inn）發生床蝨「屠殺」房客事件，兩名住客當晚入睡後，大批床蝨「爆烈」消滅「頑強抵抗」，導致房客「完敗」、「遍體鱗傷」。上述描述皆來自原告律師的訴狀。

最後，經過多年纏訟，陪審團5月判定客棧敗訴，合計需賠償古提瑞茲（Alvaro Gutierrez）、桑切茲（Ramiro Sanchez）共200萬美元。不過，旅館的委任律師已經表態，將會上訴或循其他方式抵銷本案的負面影響。

訴狀陳述，古提瑞茲、桑切茲兩人2020年2月7日入住岸邊客棧，當晚隨即遭受床蝨的無情糟蹋，身體、情緒、心靈嚴重受創，隔天甚至必須就醫治療咬傷。

客棧位在市區的South Seaward Avenue 1059號，離101 Freeway出口不遠，且鄰近范杜拉灘（Ventura Beach），住客前往北邊的范杜拉碼頭或南邊的范杜拉港都很方便。

兩人是委託著名的「床蝨律師」維拉格（Brian Virag ）在2021年12月提告。迪士尼度假村（Disneyland Resort）在2022年被判賠償10萬美美元給2018年床蝨咬人事件後，維拉格2023年代表英國旅客，爭取到更高的37萬5000元賠償，因為好萊塢岡的民宿同樣發生床蝨咬人事件。

洛杉磯媒體報導，辦公室設在洛縣恩西諾（Encino）的維拉格，絕活是以床蝨滋擾案，為住客向旅館與出租公寓求償。他說，200萬美元的賠償金額是他生涯中最大的一筆。

維拉格執筆的訴狀先是指稱，兩人入住時並不知道該處有床蝨問題，當晚入睡後，慘遭床蝨凌虐，事後才從Google與Yelp上的評價發現，早就已經有人警告過床蝨問題，因此「客棧管理層必然早就知道此一問題」，「但卻沒有設法根除害蟲」，導致兩人事後長期受到身心傷害。

5月23日，陪審團判定，客棧應賠古提瑞茲40萬美元，以因應過去與未來的傷痛、毀容與情緒不安；桑切茲則因同樣情況獲賠60萬美元。另外，客棧還需支付兩人各50萬美元的懲罰性賠償。

岸邊客棧未做回應，原任律師也未回應，但客棧最近才的委任上訴律師拉瑟（Wendy Lascher）表示，客棧正在考慮上訴，或是指控錯誤審判另行提告。

拉瑟強調，審判過程有些異樣，包括事後得知，陪審團有兩人為附近居民，討論中屬於當地商會的一人還說，他必須如實以告，客棧「很礙眼，應該拆除」。

原告律師維拉格則說，此一陳述沒有改變本案的事實，輸掉官司的一方，經常質疑12人組成的陪審團，「就讓法庭處理吧」。

床蝨。（美聯社）
床蝨。（美聯社）

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