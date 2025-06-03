我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

留美生求職困難 寄500封求職履歷僅2回覆

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在嚴苛的簽證制度與就業環境雙重夾擊下，國際生面臨著畢業留美難的困境。（示意圖／取自Pexels網站）
在嚴苛的簽證制度與就業環境雙重夾擊下，國際生面臨著畢業留美難的困境。（示意圖／取自Pexels網站）

2025年畢業季來臨，數以萬計的國際學生即將踏入職場，卻發現理想與現實之間的鴻溝愈來愈大。在川普政府對國際學生採取更嚴苛政策立場的陰影下，簽證制度與就業環境雙重不利，讓「留美夢」面臨前所未有挑戰。不少學生坦言，即使來自名校、擁有理工科學歷，也難以在美國職場站穩腳跟，許多人最終選擇放棄留美、返回原籍國。

根據紐約聯邦儲備銀行發布的報告，2025年第一季度美國應屆大學畢業生失業率攀升至5.8%，高於2024年同期的4.5%，為2021年以來最高點。同時，畢業生的就業不足率（即就業不足人口占總勞動人口）達到41.2%，大量畢業生無法找到符合其學歷與專業能力的工作。對國際學生來說，更是雪上加霜。

文科生 提前離場

對文科國際畢業生而言，就業本就不易，如今更受語言、身分與職缺限制影響，加上川普政府重啟對移民和國際學生的強硬立場，令許多人選擇提前離場。

「我掙扎了很久，最終還是決定回台灣。」來自南加大公共政策學院的研究生Bonnie，今年5月畢業後，原本計畫留美工作，但最終放棄。「作為國際文科生，適合的工作機會本就不多，加上簽證限制，很難留在這裡發展。」

Bonnie指出，不少與公共政策、傳播或非營利機構相關的職位，對語言與文化熟悉度要求極高，本地畢業生更具優勢。「我身邊的同學幾乎都選擇回國，還有朋友為了留在美國，轉行到保險或銷售業。」她語帶無奈地說。

科技業 進入寒冬

曾經被視為「留美保障」的理工科，如今也難逃就業寒冬。來自南加大Viterbi工學院的Bryan主修軟體工程，畢業後選擇留在美國找工作，但求職之路異常坎坷。「我從去年底開始投履歷，至今已投出幾百份，但回覆率不到0.1%。」Bryan說，從2023年開始，科技業就已進入寒冬，幾乎所有同屆同學都面臨求職困難。

更令人憂心的是，政策不確定性，加劇了國際生的不安。「H-1B簽證抽籤愈來愈難，中籤也不代表穩定留美，川普回鍋後，政策可能朝更不友善方向發展。我每天都在想，哪一天會不會就被迫離開這裡。」另一位來自洛杉磯加大的碩士畢業生Celine，擁有電機與電腦雙碩士學位，也同樣面對殘酷職場現實。「我總共投了約500份簡歷，只收到兩個線上面試邀請，到現在都還不知道有沒有下文。」

Celine表示，與數據有關的工作，由於薪資吸引力強，吸引來自各種背景的大量求職者，不僅電腦專業加入，連文科、商科學生也紛紛轉行，導致市場極度飽和。「很多公司一個職缺開放幾小時，就收到幾百份申請，脫穎而出的機會微乎其微。」

太內卷 返中國也難

 

來自爾灣加大，主修金融數學與統計的國際生小夢，也正在為職涯出路感到焦慮。她指出，從去年底至今，已投出約200份簡歷，最終只收到一份薪資偏低的工作邀請。「還沒決定是否接受這個offer，因為薪資太低，生活壓力很大。」

小夢表示，與其貿然回國投入「內卷」激烈的中國職場，她仍希望在美國多努力一段時間。但她也坦言，許多同學因身分限制，最終只得接受與專業無關的職位，或是選擇繼續向上攻讀學位，只為延長合法停留期限。

南加大 簽證 川普

上一則

拒濫收工程預付款 州法上限1000元 完工前勿全額支付

下一則

加州中央山谷沙塵暴 威脅500萬人健康

延伸閱讀

哈佛國際學生前景不明 台外交部：密切聯繫 掌握情勢發展

哈佛國際學生前景不明 台外交部：密切聯繫 掌握情勢發展
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
就業避風港？中國近7年研究生招生人數 增加近7成

就業避風港？中國近7年研究生招生人數 增加近7成
川普：哈佛和其他大學國際學生太多 應設限15%

川普：哈佛和其他大學國際學生太多 應設限15%
AI取代入門級工作 15大科技公司6年來招募新畢業生下降50%以上

AI取代入門級工作 15大科技公司6年來招募新畢業生下降50%以上
亞城中華文化學校 歡送7畢業生

亞城中華文化學校 歡送7畢業生

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手