留美生求職困難 寄500封求職履歷僅2回覆

在嚴苛的簽證制度與就業環境雙重夾擊下，國際生面臨著畢業留美難的困境。（示意圖／取自Pexels網站）

2025年畢業季來臨，數以萬計的國際學生即將踏入職場，卻發現理想與現實之間的鴻溝愈來愈大。在川普 政府對國際學生採取更嚴苛政策立場的陰影下，簽證 制度與就業環境雙重不利，讓「留美夢」面臨前所未有挑戰。不少學生坦言，即使來自名校、擁有理工科學歷，也難以在美國職場站穩腳跟，許多人最終選擇放棄留美、返回原籍國。

根據紐約聯邦儲備銀行發布的報告，2025年第一季度美國應屆大學畢業生失業率攀升至5.8%，高於2024年同期的4.5%，為2021年以來最高點。同時，畢業生的就業不足率（即就業不足人口占總勞動人口）達到41.2%，大量畢業生無法找到符合其學歷與專業能力的工作。對國際學生來說，更是雪上加霜。

文科生 提前離場

對文科國際畢業生而言，就業本就不易，如今更受語言、身分與職缺限制影響，加上川普政府重啟對移民和國際學生的強硬立場，令許多人選擇提前離場。

「我掙扎了很久，最終還是決定回台灣。」來自南加大 公共政策學院的研究生Bonnie，今年5月畢業後，原本計畫留美工作，但最終放棄。「作為國際文科生，適合的工作機會本就不多，加上簽證限制，很難留在這裡發展。」

Bonnie指出，不少與公共政策、傳播或非營利機構相關的職位，對語言與文化熟悉度要求極高，本地畢業生更具優勢。「我身邊的同學幾乎都選擇回國，還有朋友為了留在美國，轉行到保險或銷售業。」她語帶無奈地說。

科技業 進入寒冬

曾經被視為「留美保障」的理工科，如今也難逃就業寒冬。來自南加大Viterbi工學院的Bryan主修軟體工程，畢業後選擇留在美國找工作，但求職之路異常坎坷。「我從去年底開始投履歷，至今已投出幾百份，但回覆率不到0.1%。」Bryan說，從2023年開始，科技業就已進入寒冬，幾乎所有同屆同學都面臨求職困難。

更令人憂心的是，政策不確定性，加劇了國際生的不安。「H-1B簽證抽籤愈來愈難，中籤也不代表穩定留美，川普回鍋後，政策可能朝更不友善方向發展。我每天都在想，哪一天會不會就被迫離開這裡。」另一位來自洛杉磯加大的碩士畢業生Celine，擁有電機與電腦雙碩士學位，也同樣面對殘酷職場現實。「我總共投了約500份簡歷，只收到兩個線上面試邀請，到現在都還不知道有沒有下文。」

Celine表示，與數據有關的工作，由於薪資吸引力強，吸引來自各種背景的大量求職者，不僅電腦專業加入，連文科、商科學生也紛紛轉行，導致市場極度飽和。「很多公司一個職缺開放幾小時，就收到幾百份申請，脫穎而出的機會微乎其微。」

太內卷 返中國也難

來自爾灣加大，主修金融數學與統計的國際生小夢，也正在為職涯出路感到焦慮。她指出，從去年底至今，已投出約200份簡歷，最終只收到一份薪資偏低的工作邀請。「還沒決定是否接受這個offer，因為薪資太低，生活壓力很大。」

小夢表示，與其貿然回國投入「內卷」激烈的中國職場，她仍希望在美國多努力一段時間。但她也坦言，許多同學因身分限制，最終只得接受與專業無關的職位，或是選擇繼續向上攻讀學位，只為延長合法停留期限。