男持步槍掃射 警1死1重傷 華人嚇壞：怕被流彈擊中

現場警察荷槍實彈，戒備十分森嚴。（圖／留學生小顏提供）

洛杉磯縣華人 聚居的鮑爾 溫公園市 ，5月31日晚發生重大致命槍擊 案，導致一名警察死亡，另一名警察重傷住院，現場還發現一名身受致命槍傷的被害人；嫌犯也遭警回擊中槍、送醫。住在附近多名華人聽到槍聲，「至少10到20聲槍響，太嚇人了。」

（視頻來源：留學生小顏／記者邵敏後製）

槍擊案發生在31日晚7時21分左右，地點位鮑爾溫公園Filhurst Avenue 4200號街區。警方接到報警電話，稱一名男子在附近持步槍射擊。

華人留學生小顏就住在案發現場不遠的地方，案發時和朋友正在旁邊餐廳吃飯，「可能因為飯店聲音嘈雜，我當時沒聽到槍聲。」晚上8時多，小顏開車回家經過案發路段，發現多條馬路已經封鎖。「我看到很多警車聚集在那，幾架直升飛機在空中盤旋。警察荷槍實彈，戒備十分森嚴。」

槍案現場警車聚集，直升飛機在空中盤旋。（圖／留學生小顏提供）

小顏表示，前面一輛車想左拐，但警察當時就喝令其禁止左拐，因為前面已被封路。這名留學生最初以為警察正在圍捕大毒梟，但鄰居告訴他，發生重大槍擊案，「接連開了十多槍，似乎還有兇手未找到，警察正在挨家挨戶盤問。」從未經歷此番場面的小顏表示，他那時很害怕，覺得兇手可能就在周圍，於是趕緊回家。

洛杉磯縣（LASD）警局警長盧那（Robert Luna）當晚在新聞發布會上指出，「警員到達現場後，遭到槍擊。」兩名警員均被緊急送往南加大醫療中心搶救。另據洛縣消防局稱，當時一名警員被空運，另一名警員被救護車送往醫院。

選區包括當地的州眾議員Blanca Rubio透露，遇難警員是Samuel Riveros，他在鮑爾溫公園警局已任職九年。領英資料顯示，該警員曾就讀巴沙迪那城市學院與爾灣加大。

LASD表示，當嫌犯向警察開槍時，子彈擊中警員。執法人員也回擊，並擊中嫌犯。據悉，涉嫌槍擊案件的嫌犯已被送往醫院，目前傷勢穩定。當局在案發現場附近還發現一名身受致命槍傷的人，LASD認為，這名被害人是被嫌犯槍殺。

目擊者拍攝的視頻顯示，案發時至少兩輛特警車、以及多部巡邏車包圍一處民宅，警察用槍指著嫌犯。視頻畫面可見很多居民站在外面，他們當時正聚在一起參加派對，聽到槍聲後，慌亂逃向安全的地方；一位居民的汽車擋風玻璃被槍聲震碎。案發當晚，附近很多華人居民都聽到槍聲，形容場景「太恐怖，坐在家中怕被流彈擊中」。